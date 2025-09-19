Flotilla per Gaza: italiana parte verso la Striscia con aiuti umanitari

Una flotta internazionale, con una rappresentante italiana a bordo, si sta dirigendo verso Gaza per portare aiuti umanitari. Sfidata dal blocco imposto dal governo israeliano, la flotta parte da Porto Palo in Sicilia con l'obiettivo di contrastare il blackout informativo e portare cibo, medicinali e solidarietà alla popolazione palestinese.
La vela della Morgana è issata insieme a quella palestinese, abbiamo partito da Porto Palo e siamo in navigazione verso Gaza con tutta la Flotilla . Lì c'è un completo blackout delle comunicazioni, la situazione è drammatica ma noi non ci fermiamo. Così racconta una delle barche in viaggio verso la Palestina .
Insieme a quelle da tutto il mondo, la flotta si dirige alla volta di Gaza per dare vita all'impresa pacifista di semplici cittadini che vogliono portare cibo e medicinali, sfidando il governo israeliano che ha bloccato ogni accesso. \Siamo su queste barche, vogliamo che Gaza sappia che non è sola, e speriamo che la nostra voce venga ascoltata. Per Gaza, noi non contiamo niente. Ecco la montagna di pacchi di cibo e farmaci che stiamo caricando: non sono solo scatole, è l'amore di tutti gli italiani. Il mare non ci aiuta, partiremo il 7 settembre. Con noi tanti politici dell'opposizione, ma ci aspettiamo la tutela del nostro governo. In Sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione. \Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: in Sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione. Ecco la seconda puntata del video-diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Global Sumud Flotilla, parte Maria Elena Delia, referente italiana: Salpiamo per Gaza, non ce la facevamo più a vedere sul telefono i bambini che muoiono di fame. Alla vigilia dell'imbarco, a Genova, con le barche che cercheranno di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, l'attivista racconta tutti i preparativi della Global Sumud Flotilla. E poi, ogni giorno, ci farà seguire l'impresa con un video-diario Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: Il mare non ci aiuta, partiremo il 7 settembre. Con noi tanti politici dell'opposizione, ma ci aspettiamo la tutela del nostro governo. Ecco la terza puntata del video-diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene pe
Gaza Flotilla Aiuti Umanitari Bloccato Palestina
Flotilla per Gaza, Greta Thunberg lascia ìl direttivo e cambia naveCome racconta Il Manifesto, le divergenze sarebbero legate a una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia e non abbastanza sulla Palestina
Israele entra a Gaza City, Katz: 'Se Hamas non rilascia ostaggi la Striscia sarà distrutta'Netanyahu: 'Intensa operazione di terra'. Commissione indipendente Onu: 'In corso genocidio'
Scioperi per Gaza il 19 e 22 settembre: trasporti, logistica e scuole a rischio. Orari, fasce di garanzia e corse garantiteL’escalation militare nella Striscia di Gaza ha spinto diversi sindacati italiani a...
Flotilla, oggi si parte con il rischio droni (e pronti all’arresto)Assemblea. La lunga attesa per provare a riunire le barche: al via in 44
Io imbarcato sulla Flotilla: vi racconto il viaggio verso GazaUna flotta di barche usate, riparate e ora pronte per portare un messaggio per provare a incrinare un meccanismo di guerra: "Il vero rischio...
La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: 42 imbarcazioni dirette a GazaLa conferma è arrivata da Maria Elena Delia, portavoce della flotta, che ha ufficializzato dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari.
