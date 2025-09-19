Flotilla per Gaza: italiana parte verso la Striscia con aiuti umanitari

Una flotta internazionale, con una rappresentante italiana a bordo, si sta dirigendo verso Gaza per portare aiuti umanitari. Sfidata dal blocco imposto dal governo israeliano, la flotta parte da Porto Palo in Sicilia con l'obiettivo di contrastare il blackout informativo e portare cibo, medicinali e solidarietà alla popolazione palestinese.

La vela della Morgana è issata insieme a quella palestinese, abbiamo partito da Porto Palo e siamo in navigazione verso Gaza con tutta la Flotilla . Lì c'è un completo blackout delle comunicazioni, la situazione è drammatica ma noi non ci fermiamo. Così racconta una delle barche in viaggio verso la Palestina .

Insieme a quelle da tutto il mondo, la flotta si dirige alla volta di Gaza per dare vita all'impresa pacifista di semplici cittadini che vogliono portare cibo e medicinali, sfidando il governo israeliano che ha bloccato ogni accesso. \Siamo su queste barche, vogliamo che Gaza sappia che non è sola, e speriamo che la nostra voce venga ascoltata. Per Gaza, noi non contiamo niente. Ecco la montagna di pacchi di cibo e farmaci che stiamo caricando: non sono solo scatole, è l'amore di tutti gli italiani. Il mare non ci aiuta, partiremo il 7 settembre. Con noi tanti politici dell'opposizione, ma ci aspettiamo la tutela del nostro governo. In Sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione. \Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: in Sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione. Ecco la seconda puntata del video-diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Global Sumud Flotilla, parte Maria Elena Delia, referente italiana: Salpiamo per Gaza, non ce la facevamo più a vedere sul telefono i bambini che muoiono di fame. Alla vigilia dell'imbarco, a Genova, con le barche che cercheranno di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, l'attivista racconta tutti i preparativi della Global Sumud Flotilla. E poi, ogni giorno, ci farà seguire l'impresa con un video-diario Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: Il mare non ci aiuta, partiremo il 7 settembre. Con noi tanti politici dell'opposizione, ma ci aspettiamo la tutela del nostro governo. Ecco la terza puntata del video-diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene pe





VanityFairIt / 🏆 14. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Gaza Flotilla Aiuti Umanitari Bloccato Palestina

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Flotilla per Gaza, Greta Thunberg lascia ìl direttivo e cambia naveCome racconta Il Manifesto, le divergenze sarebbero legate a una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia e non abbastanza sulla Palestina

Leggi di più »

Israele entra a Gaza City, Katz: 'Se Hamas non rilascia ostaggi la Striscia sarà distrutta'Netanyahu: 'Intensa operazione di terra'. Commissione indipendente Onu: 'In corso genocidio'

Leggi di più »

​Scioperi per Gaza il 19 e 22 settembre: trasporti, logistica e scuole a rischio. Orari, fasce di garanzia e corse garantiteL’escalation militare nella Striscia di Gaza ha spinto diversi sindacati italiani a...

Leggi di più »

Flotilla, oggi si parte con il rischio droni (e pronti all’arresto)Assemblea. La lunga attesa per provare a riunire le barche: al via in 44

Leggi di più »

Io imbarcato sulla Flotilla: vi racconto il viaggio verso GazaUna flotta di barche usate, riparate e ora pronte per portare un messaggio per provare a incrinare un meccanismo di guerra: "Il vero rischio...

Leggi di più »

La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: 42 imbarcazioni dirette a GazaLa conferma è arrivata da Maria Elena Delia, portavoce della flotta, che ha ufficializzato dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari.

Leggi di più »