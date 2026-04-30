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Flotilla umanitaria intercettata da Israele: accuse di pirateria e sequestro in acque internazionali

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Flotilla umanitaria intercettata da Israele: accuse di pirateria e sequestro in acque internazionali
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📆4/30/2026 11:22 AM
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La Global Sumud Flotilla, in missione per portare aiuti a Gaza, è stata intercettata dalle forze israeliane. Denunce di violenza, sequestro e violazione del diritto internazionale. Reazioni politiche e mobilitazione in Italia.

La Global Sumud Flotilla , una missione umanitaria diretta a Gaza con l'obiettivo di consegnare aiuti, è stata intercettata dalle forze navali israeliane in acque internazionali, a circa 50 miglia dalle coste greche e quindi dall'Europa.

L'operazione, descritta come un 'violento raid' dalla Flotilla stessa, ha visto l'abbordaggio e la disattivazione di diverse imbarcazioni. Secondo quanto denunciato, i militari israeliani avrebbero distrutto i motori delle navi, lasciando centinaia di civili bloccati in mare, esposti a una tempesta imminente e con le comunicazioni interrotte. La Global Sumud Flotilla denuncia un 'sequestro illegale di esseri umani' e un atto di 'pirateria' in violazione del diritto internazionale e della libertà di navigazione.

Il ministero degli Esteri israeliano ha rilasciato un video che, a loro dire, mostra gli attivisti a bordo delle imbarcazioni israeliane, affermando di aver trovato 'assistenza medica' consistente in 'preservativi e droga'. Questa affermazione è stata categoricamente respinta dalla Flotilla, che sottolinea la natura umanitaria della missione e la gravità della situazione a Gaza. La vicenda ha suscitato forti reazioni a livello politico.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico italiano, ha condannato l'operazione israeliana definendola 'illegale' e ha chiesto l'immediato rilascio degli attivisti sequestrati. Ha inoltre sollecitato le istituzioni europee e il governo italiano a tutelare la sicurezza degli attivisti e a garantire lo sblocco degli aiuti umanitari per la popolazione palestinese a Gaza.

La Global Sumud Italia ha lanciato una 'mobilitazione di urgenza' e una 'mobilitazione nazionale permanente per la Palestina', chiedendo azioni concrete da parte dei governi, tra cui la protezione diplomatica degli attivisti, la condanna formale dell'operazione israeliana e l'interruzione di ogni rapporto con Israele. La Flotilla sottolinea che l'inazione dei governi equivale a complicità e che ogni ora persa mette a rischio la vita degli attivisti.

La situazione rimane tesa e i contatti con alcuni degli attivisti a bordo delle imbarcazioni sono stati interrotti. La Global Sumud Flotilla ribadisce che le missioni umanitarie nelle acque internazionali sono protette dal diritto internazionale e che non esiste alcun fondamento giuridico per l'azione israeliana. L'organizzazione accusa Israele di operare con impunità ben oltre i propri confini e di violare i principi umanitari.

La denuncia si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza e per gli attacchi che continuano a colpire la Palestina e il Libano. La Flotilla sottolinea che la minaccia non è passata e che l'urgenza di intervenire è dettata dalla necessità di salvare vite umane. La richiesta è chiara: non solo solidarietà, ma azioni concrete per proteggere gli attivisti e garantire l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza

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