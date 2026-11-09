FMI avvia revisione prestiti Ucraina sblocca 1.67 miliardi dollari

Il Fondo Monetario Internazionale ha aperto la revisione del programma di sostegno economico all'Ucraina. La manovra potrebbe erogare 1.67 miliardi di dollari per contrastare il deficit di 70 miliardi previsti per il prossimo anno.

Il Fondo Monetario Internazionale ha ufficialmente avviato il 9 novembre la revisione del programma di finanziamento dedicato all' Ucraina. Questo processo cruciale potrebbe sbloccare immediatamente 1.67 miliardi di dollari di nuova liquidità per il Paese, offrendo un respiro vitale a un'economia gravemente danneggiata dal conflitto in corso.

Riforme strutturali e politiche fiscali

La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha sottolineato l'importanza strategica di questa fase di valutazione. Le discussioni, guidate dal rappresentante residente in Ucraina, Priscilla Toffano, si concentreranno sulle politiche macroeconomiche e fiscali nazionali. È previsto inoltre un esame approfondito delle principali riforme strutturali richieste per mantenere la stabilità finanziaria. Questa revisione integra la seconda e la terza valutazione del programma quinquennale, creando un percorso unificato per l'erogazione dei fondi. Il primo ministro Sergii Koretskyi ha confermato che gli incontri examineranno anche il bilancio statale e gli aiuti finanziari internazionali previsti per il 2027, garantendo una pianificazione a lungo termine.

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Cooperazione internazionale e stabilità economica

La collaborazione con l'istituzione finanziaria di Washington è considerata essenziale per attirare ulteriori investimenti dai partner internazionali. L'Ucraina affronta un deficit di finanziamento multimiliardario per il prossimo anno, che le autorità stimano in circa 70 miliardi di dollari. Mantenere questa stabilità economica è fondamentale per sostenere la resistenza del Paese contro la Russia mentre il conflitto continua a logorare le infrastrutture e le risorse.

Contrazione del PIL e inflazione in aumento

L'economia ucraina, colpite da oltre quattro anni di bombardamenti aerei russi su infrastrutture energetiche e settori produttivi, sta vivendo una fase di forte contrazione. Nel terzo trimestre, il prodotto interno lordo è diminuito dello 0.7% rispetto all'anno precedente. Le aspettative per il 2026 indicano un ulteriore calo del PIL dello 0.4%, segnando un periodo di profonda difficoltà.

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Impatto sui settori industriali e deficit di bilancio

L'inflazione è in netta crescita e si prevede che raggiungerà il 12.5% entro la fine dell'anno. Le esportazioni attraverso i porti del Mar Nero sono state bloccate, paralizzando i principali settori dell'agroalimentare e dell'industria siderurgica. Di conseguenza, le entrate di bilancio stanno scendendo al di sotto delle previsioni iniziali, aggravando la crisi finanziaria. La Banca Centrale ha organizzato riunioni a Leopoli e Varsavia, con la partecipazione online di esperti per ottimizzare le trattative.

Sfide future e prospettive di finanziamento

Il presidente Volodymyr Zelenskiy e i leader internazionali devono ora affrontare la sfida di colmare il vuoto di finanziamenti per il 2027. La revisione del Fondo Monetario Internazionale rappresenta un banco di prova critico per la capacità dell'Ucraina di mantenere i propri impegni fiscali. Il successo di queste negoziazioni determinerà l'accesso a risorse essenziali per la ricostruzione e la sopravvivenza economica nazionale nei prossimi anni.