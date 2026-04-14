FMI: Conflitto in Medio Oriente e Inflazione, Rallenta la Crescita Globale

Il Fondo Monetario Internazionale prevede un rallentamento della crescita economica globale a causa del conflitto in Medio Oriente e dell'inflazione, con scenari che prevedono un'ulteriore frenata nel 2026 e 2027. L'analisi del FMI evidenzia l'impatto sui diversi settori e paesi, sottolineando la necessità di politiche economiche coordinate e di un'attenta gestione dell'inflazione.

A causa di un prolungato conflitto, la crescita economica mondiale potrebbe subire un notevole rallentamento quest’anno, scendendo a circa il 2%, un valore inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni, quasi 'sfiorando una'. Tale scenario non si tradurrebbe in un calo del PIL in termini assoluti, bensì in una crescita insufficiente rispetto alla dinamica demografica e al trend storico. Il Fondo Monetario Internazionale ( FMI ) sottolinea che una situazione simile si è verificata solo quattro volte dal 1980, l'ultima volta durante la crisi finanziaria globale e la pandemia.

Anche qualora il conflitto in Medio Oriente si concludesse nell'immediato, permarrà un effetto trascinamento per il resto dell'anno, dovuto ai problemi relativi alle forniture energetiche globali, con conseguenze significative. Tuttavia, l'economia globale odierna presenta alcune differenze rispetto al passato: è “meno legata del passato al petrolio, con fonti energetiche alternative e sistemi più efficienti” e “in passato le banche centrali sostenevano le attività produttive, mentre ora sono attente a tenere l’inflazione sotto freno”.

Nello scenario di riferimento, che contempla una durata limitata del conflitto e un riassorbimento delle tensioni entro la metà del 2026, il PIL globale è stimato crescere del 3,2% quest'anno, per poi ridursi al 3,7% l'anno successivo. Invece, qualora le tensioni sui mercati energetici dovessero protrarsi nel tempo, la crescita subirebbe un'ulteriore frenata, attestandosi al 2,5% nel 2026 e al 3% nel 2027, mentre il tasso di crescita dei prezzi raggiungerebbe rispettivamente il 5,4% e il 3,9%. L'FMI evidenzia che “la maggior parte dell’impatto sull’inflazione e oltre la metà dell’impatto sulla crescita nel 2026 derivano dall’aumento dei prezzi dell’energia”.

Nello scenario più severo, oltre al calo della crescita, che si attesterebbe intorno al 2%, l'inflazione globale supererebbe il 6%. L'aumento dei prezzi dell'energia sottrarrebbe da solo 0,6 punti percentuali alla crescita nel 2026 e altri 0,5 nel 2027. A questo si aggiungerebbero gli effetti di condizioni finanziarie più restrittive e aspettative di inflazione in rialzo, che rifletterebbero una risposta più aggressiva da parte delle banche centrali. L'impatto di tale scenario risulterebbe particolarmente gravoso per le economie emergenti, dove l'impatto sarebbe quasi doppio rispetto a quello riscontrato nelle economie avanzate.

I prezzi del gas naturale, in particolare, dovrebbero risentire della crisi in misura maggiore rispetto a quelli del petrolio, “a causa della complessità tecnica del riavvio della produzione e del livello relativamente più basso delle riserve su cui fare affidamento”. Anche i prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime nel settore tecnologico, che avevano beneficiato precedentemente di condizioni finanziarie accomodanti, di un dollaro più debole e del sostegno delle politiche fiscali e monetarie, potrebbero subire conseguenze. Il conflitto in Medio Oriente rischia ora di invertire questo equilibrio, agendo attraverso l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'innalzamento delle aspettative di inflazione e il peggioramento delle condizioni finanziarie.

In questo quadro, la crescita del commercio mondiale rallenta allo 0,5% nel 2026 e nel 2027, con una riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio. La crescita del commercio in Cina si attesterebbe allo 0,9% in entrambi gli anni. Le economie avanzate nel loro complesso registrerebbero una crescita dell'1,8% nel 2026 e dell'1,7% nel 2027. In controtendenza si distinguono alcune grandi economie emergenti: il Brasile, per esempio, beneficia dell'aumento dei prezzi delle materie prime, con una crescita rivista all'1,1% nel 2026 e nel 2027. Anche l'India si conferma tra le economie più dinamiche, con un +6,5% in entrambi gli anni, supportata anche dalla riduzione dei dazi statunitensi.

Il FMI sottolinea l'importanza di un'azione coordinata a livello internazionale. Il direttore del dipartimento europeo del FMI, sottolinea l’importanza di mantenere il passo con le riforme fiscali e di migliorare l'efficienza della spesa. Le banche centrali devono restare vigili per evitare che shock di offerta prolungati destabilizzino le aspettative di inflazione. Un aumento della spesa pubblica, osserva il Fondo, potrebbe sostenere l'attività nel breve periodo, ma anche “generare pressioni inflazionistiche, indebolire la sostenibilità fiscale ed esterna e rischiare di alimentare l'indebitamento”.





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