FMI: Guerra nel Golfo Persico minaccia la ripresa economica globale

Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme sui rischi di una recessione globale a causa delle tensioni nel Golfo Persico e del blocco dello Stretto di Hormuz. L'impatto sull'economia mondiale, con particolare attenzione alle stime di crescita per l'Italia, l'inflazione e le possibili ripercussioni.

L' economia globale è nuovamente sotto pressione, con il rischio di recessione che incombe minaccioso. L'allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale ( FMI ) in apertura del World Economic Outlook sottolinea le gravi incertezze derivanti dalla guerra nel Golfo Persico . Il blocco dello Stretto di Hormuz, un evento considerato drammatico, avrebbe conseguenze devastanti a livello mondiale. Il conflitto in Medio Oriente, iniziato alla fine di febbraio 2026, minaccia di deviare l' economia globale dalla sua traiettoria di crescita. In questo contesto di profonda instabilità, il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano rimane stagnante, con il FMI che prevede un modesto rialzo dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027.

Tuttavia, è lo scenario più cupo a dominare le preoccupazioni di Washington. Con danni estesi alle infrastrutture energetiche, la crescita globale potrebbe subire una contrazione di 1,3 punti percentuali quest'anno. Un collasso di tale portata 'significherebbe un ritorno imminente a una recessione globale' (tasso di crescita inferiore al 2%), un evento catastrofico che si è verificato solo quattro volte dal 1980, le ultime due in concomitanza con la crisi finanziaria globale e la pandemia di COVID-19. Gli effetti sulla crescita si rivelerebbero persistenti, con una stima globale ridotta di 1,0 punto percentuale nel 2027, attestandosi al 2,2%. L'inflazione risulterebbe significativamente più alta, aumentando di 190 punti base nel 2026, raggiungendo il 5,8%, e di 260 punti base nel 2027, arrivando al 6,1%. L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas innescherebbe una reazione restrittiva da parte delle politiche monetarie, con 'il tasso sui fondi federali che aumenterebbe di 50 punti base nel 2026 e di 100 punti base nel 2027, rispetto alla linea di base'.

Le parole di Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del FMI, offrono una chiara prospettiva sulle sfide attuali. 'L'economia mondiale si trova ad affrontare un'altra prova difficile. E sebbene possa diventare più multipolare, non è detto che diventi più frammentata', afferma. 'Dobbiamo continuare a rafforzare la cooperazione globale; con le giuste politiche, tra cui una rapida cessazione delle ostilità e la riapertura dello Stretto di Hormuz, i danni possono rimanere limitati', aggiunge Gourinchas, pur ammettendo che i rischi di peggioramento sono elevati.

L'incertezza legata al conflitto in Iran costringe il Fondo ad abbandonare il modello di previsione standard, introducendo una 'previsione di riferimento' basata sull'ipotesi di una guerra dalla 'durata, intensità e portata limitate', con interruzioni destinate a risolversi entro la metà del 2026. In questa traiettoria definita più favorevole, la crescita globale rallenta al 3,1% nel 2026 e al 3,2% nel 2027, in calo rispetto al 3,4% registrato nel biennio precedente. Il livello generale dei prezzi è previsto in aumento al 4,4% per l'anno in corso, per poi scendere al 3,7% nel 2027.

L'istituzione di Washington sottolinea che la stabilità di questi dati a livello macro nasconde forti disparità tra le nazioni. Senza la guerra, 'la crescita globale sarebbe stata rivista al rialzo', ma oggi i danni logistici e le chiusure dello Stretto di Hormuz impongono un prezzo elevato all'economia reale. Gli Stati Uniti crescono del 2,3% nel 2026, sostenuti dalla spesa pubblica e dagli effetti ritardati dei tagli dei tassi d'interesse. La Cina segna un progresso del 4,4%, ma è destinata a decelerare al 4,0% nel 2027 a causa di 'venti contrari strutturali', tra cui un rallentamento del settore immobiliare e la diminuzione della forza lavoro. L'area euro, vulnerabile sul fronte energetico, si attesta all'1,1% nel 2026 e all'1,2% nel 2027. La Germania, motore economico europeo, registra un modesto 0,8% nel 2026, appesantita da un deficit in espansione oltre il 3,8%, a fronte dell'aumento delle spese per armamenti e infrastrutture. Il dazio effettivo statutario statunitense è del 13,5% a causa di tensioni commerciali irrisolte. Le nazioni emergenti importatrici di materie prime sono particolarmente colpite. L'incertezza sul campo richiede massima prudenza, con Washington che ribadisce con forza un concetto chiave: 'I rischi al ribasso dominano'.

Le tensioni nel Golfo Persico delineano pesanti conseguenze per la stabilità finanziaria internazionale. Se la previsione più severa prevede una recessione globale, lo scenario intermedio non è meno preoccupante. Questa simulazione stima aumenti prolungati dei prezzi del petrolio dell'80% e del gas del 160% a partire dal secondo trimestre del 2026. Tali dinamiche porterebbero la crescita globale al 2,5% per l'anno in corso, con l'inflazione che schizzerebbe al 5,4%. Gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari, combinati con l'aumento dei costi di trasporto marittimo, contribuirebbero al calo dei redditi reali, minacciando la sicurezza alimentare in diverse regioni. I premi di rischio aziendale aumenterebbero di 50 punti base nelle economie avanzate e in Cina, scatenando ondate di vendite sui mercati finanziari più fragili.





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