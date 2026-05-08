Focolaio di hantavirus su una nave da crociera: paesi in allerta per contenere la diffusione

Paesi di tutto il mondo cercano di prevenire un'ulteriore diffusione dell'hantavirus dopo un focolaio su una nave da crociera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato cinque casi e altri tre sospetti, ma rassicura che il rischio per il pubblico è basso. Le autorità stanno tracciando i passeggeri e l'equipaggio per evitare ulteriori contagi.

Una vista da drone della nave da crociera MV Hondius, che trasporta passeggeri sospettati di avere a bordo casi di hantavirus, lascia Praia, Capo Verde, il 6 maggio 2026.

Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentire una lettura immediata in italiano del notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. AMSTERDAM/GINEVRA, 7 maggio (Reuters) - Paesi di tutto il mondo hanno cercato di prevenire un'ulteriore diffusione dell'hantavirus giovedì, dopo un focolaio su una nave da crociera, tracciando coloro che erano sbarcati prima che il virus fosse rilevato e chiunque fosse stato a stretto contatto con loro da allora.

In totale, cinque persone sono risultate positive al virus, con altri tre casi sospetti, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'hantavirus si diffonde solitamente attraverso i roditori, ma in rari casi può essere trasmesso da persona a persona. Tutti i passeggeri che sono sbarcati a Sant'Elena nell'Oceano Atlantico meridionale, dove la nave ha fatto una tappa il 24 aprile, sono stati contattati, ha dichiarato l'operatore della nave.

Tra loro c'erano persone provenienti da almeno 12 paesi, tra cui sette cittadini britannici e sei statunitensi. Il primo caso confermato di hantavirus in questo focolaio è stato riscontrato all'inizio di maggio. L'OMS ha ribadito che il rischio per il pubblico in generale è basso, anche se il ceppo Andino del virus, trovato in diverse vittime, può in rari casi essere trasmesso tra esseri umani.

"Questo non è il coronavirus, questo è un virus molto diverso", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la gestione delle epidemie e delle pandemie, durante una conferenza stampa. "Questa non è la stessa situazione in cui ci trovavamo sei anni fa".

L'OMS ha dichiarato di stare lavorando a una guida passo-passo per quando le decine di passeggeri rimasti sulla nave, che sta navigando verso le Isole Canarie, arriveranno lì sabato o domenica e i passeggeri sbarcheranno e torneranno a casa. Nessuno di questi passeggeri presenta attualmente sintomi. I Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno dichiarato di monitorare da vicino la situazione, aggiungendo che il rischio per il pubblico americano è estremamente basso al momento.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti giovedì di essere stato informato sull'hantavirus ed ha espresso la speranza che fosse sotto controllo. Chiedendo se gli americani dovessero preoccuparsi di una possibile diffusione del virus, Trump ha risposto: "Spero di no". Ha anche detto, senza fornire ulteriori dettagli, che un rapporto sul virus era atteso per venerdì.

Il Dipartimento della Salute Pubblica della Georgia ha dichiarato di monitorare due residenti asintomatici che erano tornati a casa dopo essere sbarcati dalla nave da crociera. Il Dipartimento della Salute dell'Arizona ha dichiarato di monitorare un residente, anch'egli sulla nave, che non presentava sintomi. Secondo il New York Times, la California stava monitorando un certo numero di residenti che erano stati sulla nave.

In Texas, le autorità hanno dichiarato che due residenti che erano passeggeri sulla nave sono tornati negli Stati Uniti prima che il focolaio fosse identificato. Un cittadino francese è stato in contatto con una persona che era ammalata ma non presentava sintomi, hanno dichiarato le autorità. Oceanwide Expeditions ha dichiarato di stare lavorando per stabilire i dettagli di tutti i passeggeri e l'equipaggio che sono saliti a bordo e sono sbarcati in varie tappe dal 20 marzo.

La coppia olandese deceduta, che si ritiene siano i primi casi di hantavirus di questo focolaio, è salita a bordo il 1° aprile. La compagnia aerea olandese KLM ha dichiarato di aver fatto scendere una donna olandese da un aereo a Johannesburg il 25 aprile a causa del peggioramento delle sue condizioni mediche. È morta prima di poter raggiungere i Paesi Bassi.

Secondo la rete televisiva RTL, un'ospitale della KLM che era stata in contatto con lei è stata ricoverata in un ospedale di Amsterdam dopo aver mostrato possibili sintomi di hantavirus. L'equipaggio e i passeggeri che hanno aiutato la donna olandese deceduta vengono chiamati quotidianamente per controlli sanitari, hanno dichiarato le autorità olandesi alla rete televisiva NOS. Tre pazienti sono stati evacuati dalla nave mercoledì.

Due sono stati ricoverati in un ospedale nei Paesi Bassi, mentre un altro è stato trasferito in Germania per cure mediche. Martin Anstee, una guida di spedizione, è stato uno dei due evacuati ricoverati in ospedale nei Paesi Bassi e ha dichiarato a Sky News di stare "abbastanza bene" ma che "ci sono ancora molti test da fare".

La Clinica Universitaria di Düsseldorf, che sta curando l'evacuato tedesco, ha dichiarato che non si tratta di un caso confermato ma di un contatto e che sta sottoponendo la persona a test. In Svizzera, un uomo che ha viaggiato sulla nave da crociera è stato ricoverato in ospedale e ha risultato positivo all'infezione, hanno dichiarato le autorità.

Un cittadino danese che era a bordo della Hondius è tornato a casa ed è stato invitato a mettersi in isolamento come precauzione, hanno dichiarato le autorità sanitarie danesi





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