Focolaio di hantavirus sulla MV Hondius: nuovi casi sospetti in Spagna, Tristan da Cunha e Singapore

Il focolaio di hantavirus legato alla crociera della MV Hondius continua a preoccupare le autorità sanitarie internazionali, con nuovi casi sospetti segnalati in Spagna, Tristan da Cunha e Singapore. Le autorità stanno monitorando la situazione e isolando i contatti a rischio.

Il focolaio di hantavirus legato alla crociera della MV Hondius continua a destare preoccupazione tra le autorità sanitarie internazionali. Mentre la nave prosegue il suo viaggio verso le Canarie, emergono nuovi casi sospetti in diverse parti del mondo, tra cui Spagna, l’isola britannica di Tristan da Cunha e Singapore.

Al centro dell’attenzione ci sono passeggeri e persone entrate in contatto con viaggiatori provenienti dall’imbarcazione, dove nei giorni scorsi erano già stati registrati casi confermati e diversi ricoveri. Il caso in Spagna è stato segnalato dal segretario di Stato della Sanità spagnolo, Javier Padilla, che ha confermato il ricovero in isolamento di una donna di 32 anni residente ad Alicante, nella Comunità Valenciana.

La paziente avrebbe manifestato sintomi compatibili con l’hantavirus dopo essere entrata in contatto, seppur brevemente, con una delle vittime legate al cluster della MV Hondius. La donna si trovava infatti sullo stesso volo KLM partito da Johannesburg sul quale aveva tentato di imbarcarsi una passeggera poi morta in ospedale dopo il viaggio sulla nave da crociera.

Secondo Padilla, la spagnola era seduta due file indietro rispetto alla paziente e il contatto è stato breve, perché la donna malata sarebbe rimasta poco tempo a bordo dell’aereo prima di essere fatta scendere per le sue condizioni. La persona ha riferito sintomi come tosse e malessere generale mentre era nella sua casa ad Alicante. La donna è stata trasferita immediatamente in ospedale, dove verranno effettuati i test presso il Centro Nazionale di Microbiologia.

I risultati sono attesi entro 24-48 ore. Nel frattempo, le autorità sanitarie spagnole stanno ricostruendo tutti i contatti avuti dalla paziente. Padilla ha inoltre riferito che una seconda persona presente sullo stesso volo avrebbe trascorso una settimana a Barcellona prima di rientrare in Sudafrica. Al momento non è chiaro se presenti sintomi.

Intanto, il focolaio continua a espandersi anche nell’Atlantico meridionale. Secondo quanto riportato dalla BBC, un cittadino britannico potrebbe aver contratto l’infezione dopo il passaggio della MV Hondius a Tristan da Cunha, una delle isole più isolate del pianeta, dove la nave aveva fatto scalo a metà aprile. Il governo britannico monitora con attenzione la situazione.

Al momento, il Regno Unito conta già due cittadini risultati positivi al virus: uno si trova ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica, mentre un secondo paziente, evacuato dalla nave nei giorni scorsi attraverso Capo Verde, è ricoverato nei Paesi Bassi in condizioni stabili. La vicenda ha raggiunto persino Singapore, a oltre 10mila chilometri di distanza. L’Agenzia per le malattie trasmissibili del Paese ha annunciato l’isolamento di due residenti che si trovavano a bordo della MV Hondius durante il viaggio.

Entrambi sono stati trasferiti presso il National Centre for Infectious Diseases, dove sono attualmente in corso i test. Uno dei due pazienti, rispettivamente di 67 e 65 anni, presenta sintomi lievi, come raffreddore e naso che cola, ma è in buone condizioni, mentre l’altra persona è completamente asintomatica. Le autorità sanitarie locali precisano che il rischio per la popolazione generale di Singapore è attualmente basso.

Tra i casi monitorati nelle ultime ore c’era anche una hostess dello stesso volo partito da Johannesburg che aveva riferito sintomi sospetti ed era stata isolata in via precauzionale. I test, però, hanno escluso l’infezione da hantavirus





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