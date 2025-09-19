FodMap e Gonfiore Addominale: Cosa Evitare per un Intestino in Salute

Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione Umana, spiega il legame tra gli alimenti FodMap e il gonfiore addominale, fornendo indicazioni su cosa eliminare o limitare nella dieta per un intestino sano. Un'analisi dettagliata dei cibi che causano questo disturbo e consigli pratici per un'alimentazione equilibrata.

Gli alimenti ricchi di FodMap, ovvero zuccheri contenuti in specifici cibi, possono essere la causa del gonfiore addominale percepito dopo i pasti. Mauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione Umana alla Lum, illustra quali alimenti è opportuno eliminare o limitare nella dieta per alleviare questo disturbo, fornendo una panoramica completa e accessibile sul tema.

Il gonfiore addominale, un disturbo diffuso, si manifesta spesso dopo i pasti, accompagnato da sintomi come flatulenza, eruttazione, pesantezza, tachicardia o alterazioni della voce. In assenza di allergie o intolleranze specifiche, questi sintomi possono essere gestiti con una dieta equilibrata. Tuttavia, la persistenza dei disturbi suggerisce un'eccessiva produzione di gas intestinali, risultato dei processi di fermentazione operati dai batteri presenti nell'intestino. \La formazione di gas intestinali in eccesso è principalmente dovuta all'ingestione di quantità elevate di carboidrati fermentabili. In individui sensibili, con una disbiosi intestinale fermentativa, questi carboidrati possono causare spiacevoli disturbi intestinali. Questi alimenti sono genericamente noti come FodMap, acronimo di Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Questi zuccheri, infatti, nutrono i microrganismi fermentativi, portando a uno squilibrio nell'organismo. L'immunologo sottolinea l'importanza di valutare la presenza di una condizione disbiotica nel soggetto che manifesta gonfiore addominale, a seguito dell'ingestione di verdure, frutta, latticini o altri alimenti, al fine di migliorare la sintomatologia. L'adozione di schemi dietetici personalizzati, calibrati sull'assunzione di alimenti fermentabili, e considerando la specifica condizione disbiotica, può essere un approccio utile. Questo approccio mira a ristabilire l'equilibrio intestinale, riducendo la produzione di gas e i sintomi associati. \Gli alimenti classificati come FodMap, e quindi da limitare o eliminare nella dieta quotidiana, includono farina di frumento, diverse verdure come asparagi, cipolla, aglio, cavolo cappuccio, cicoria, e frutta fresca come mela, pera, mango, pesca, albicocche, ciliegie, anguria. Inoltre, rientrano in questa categoria legumi, frutta a guscio, latte e derivati, miele, sciroppo d'acero e polioli, gli alcoli zuccherini usati come dolcificanti, tra cui sorbitolo, mannitolo, xilitolo e maltitolo. L'immunologo raccomanda inizialmente di escludere questi alimenti dalla dieta. Il reinserimento graduale è possibile una volta che il soggetto avrà recuperato uno stato di eubiosi intestinale e la normale funzionalità intestinale, con l'aiuto di una terapia probiotica adeguata e personalizzata. In questo modo, sarà possibile reintrodurre gradualmente gli alimenti precedentemente eliminati, minimizzando il rischio di indurre nuovamente il gonfiore addominale





