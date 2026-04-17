Fofana, tegola Lecce: lesione al ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Lecce: Mohamed Fofana, giovane talento classe 2003, ha subito una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante un allenamento. L'infortunio lo costringerà a saltare le ultime sei giornate del campionato di Serie A.

Il giovane talento del Lecce , Mohamed Fofana , classe 2003, ha subito un duro colpo in allenamento, che lo costringerà a saltare le ultime sei giornate del campionato di Serie A . La risonanza magnetica a cui si è sottoposto presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce ha purtroppo confermato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Questo infortunio rappresenta un serio ostacolo per la squadra giallorossa in un momento cruciale della stagione, con obiettivi di classifica ancora da definire e la necessità di mantenere alta la concentrazione e la prestazione per concludere al meglio il torneo. La sessione di allenamento pomeridiana tenutasi oggi al Centro Sportivo di Martignano ha visto diverse assenze e lavori specifici. Camarda non era presente, mentre Berisha e Gaspar hanno svolto terapie. Sottil ha proseguito con un programma di lavoro differenziato, mostrando che il recupero procede gradualmente ma che non è ancora pronto per il rientro completo in gruppo. Al contrario, Pierotti si è allenato regolarmente con i compagni, rappresentando una nota positiva per lo staff tecnico. La preparazione in vista delle prossime sfide prosegue serrata, con una seduta di allenamento mattutina in programma per domani, sempre a Martignano. L'obiettivo è quello di mantenere alta l'intensità e la coesione della squadra, nonostante le difficoltà. Il calendario del Lecce si presenta ora particolarmente impegnativo, con un posticipo casalingo contro la Fiorentina fissato per lunedì, seguito da un trasferimento strategico. A partire da martedì 21 aprile, la squadra si trasferirà a Bussolengo, in provincia di Verona, alloggiando presso il Montresor Hotel Tower. Questa scelta logistica mira a preparare al meglio la trasferta contro il Verona, in programma sabato 25 aprile. Il primo allenamento nella nuova sede si terrà mercoledì 22 aprile presso lo Stadio Comunale di Villafranca, sempre nel veronese. La permanenza nella località veneta proseguirà anche per la preparazione della successiva trasferta contro il Pisa, dimostrando una pianificazione meticolosa volta a ottimizzare ogni aspetto della preparazione, dalla logistica al campo di allenamento, per affrontare al meglio le ultime decisive partite del campionato. Le dichiarazioni di Fofana, che ha affermato di aver sentito Siebert prima di venire a Lecce e di pensarla come Di Francesco, suggeriscono una possibile discussione tattica e di approccio al gioco, anche se non direttamente legate all'infortunio. Il calciatore si mostra comunque propenso a condividere le strategie e le visioni dell'allenatore, un segno di integrazione e di volontà di contribuire al massimo. Altre notizie dal mondo del calcio evidenziano le attuali dinamiche del campionato: il Sassuolo, con Grosso che elogia il percorso compiuto, guarda con fiducia alle prossime partite. L'Inter sembra aver imparato la lezione del passato, come dimostra la scelta relativa a Chivu. La situazione panchine in Serie A è complessa, con Allegri e Conte entrambi legati a possibili impegni con la Nazionale, mentre il Milan è concentrato sulla lotta per un posto in Champions League. La tensione e l'aspettativa sono palpabili in tutto il torneo





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