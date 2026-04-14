Foggia sotto shock: ucciso il personal trainer Dino Carta, indagini sulla vita privata e lavorativa

A Foggia, l'omicidio di Annibale Carta, noto come Dino, ha sconvolto la comunità. Le indagini dei carabinieri si concentrano sulla sua vita privata e professionale. Il personal trainer è stato ucciso con colpi di arma da fuoco vicino casa. La sindaca e la Virtus Calcio esprimono cordoglio e condannano la violenza.

Le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Annibale Carta, personal trainer di 42 anni, conosciuto da tutti come “Dino”, si concentrano principalmente sulla sua vita privata e sull'attività lavorativa. L'uomo è stato assassinato con quattro colpi di arma da fuoco, esplosi da una pistola di medio calibro, ieri sera in via Caracciolo, a Foggia , nelle vicinanze dello stadio Zaccheria, a breve distanza dalla sua abitazione.

Carta si trovava fuori a portare a passeggio il suo cane al momento dell'agguato mortale. Il delitto appare essere stato pianificato e premeditato. L'assassino ha agito a distanza ravvicinata, come dimostrano i bossoli ritrovati vicino al corpo della vittima. Inoltre, il killer ha perso il caricatore della pistola, elemento che potrebbe fornire importanti indizi agli inquirenti.

Le forze dell'ordine stanno ora esaminando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare l'autore. La vittima, Annibale Carta, non aveva precedenti penali. La sua figura era ben nota nell'ambito sportivo e parrocchiale, rendendo le indagini particolarmente complesse.

Annibale Carta, soprannominato Dino, era un personal trainer molto stimato e conosciuto nel mondo del fitness, ma anche oltre. Oltre a lavorare come istruttore in una palestra cittadina, prestava servizio nella parrocchia San Francesco Saverio, situata nel centro storico di Foggia. Era un uomo di fede, frequentava la parrocchia assiduamente con la moglie e le loro due figlie, una delle quali nata solo pochi mesi fa.

Descritto da tutti come una persona gentile, disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri, la sua morte ha sconvolto l'intera comunità. Al momento, non esiste una spiegazione plausibile per questo tragico evento. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua indignazione per la violenza, sottolineando come Dino fosse una persona benvoluta in città.

La sindaca ha condannato fermamente la cultura della violenza e del disprezzo per la vita umana, ribadendo l'impegno dell'amministrazione nel costruire una società basata sul rispetto, la legalità e la dignità della persona. Ha espresso inoltre la piena fiducia negli inquirenti, assicurando il massimo impegno per fare luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili del delitto, offrendo il suo sostegno alla famiglia della vittima.

Anche la Virtus calcio, che aveva collaborato con Dino per attività di ginnastica posturale per i piccoli atleti e attività ginniche per gli adulti, ha espresso il suo profondo dolore. Lo hanno ricordato come un professionista preparato, attento e soprattutto come una persona straordinaria, disponibile e sempre sorridente.

La società sportiva si stringe alla famiglia, in particolare alla moglie Sara e alle figlie Diara e Silvia, in questo momento di immenso dolore, sottolineando come Dino lascerà un ricordo indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il suo contributo e la sua positività sono stati apprezzati da tutti.

La comunità di Foggia si stringe attorno alla famiglia Carta, in un momento di grande dolore e sconforto. La sua morte rappresenta una perdita non solo per la famiglia, ma per l'intera comunità, che si stringe in un abbraccio di cordoglio e vicinanza.





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