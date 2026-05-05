Foligno, diciottenne in pericolo di vita dopo una caduta da una minicar

Un diciottenne di Foligno è ricoverato in Rianimazione a Perugia in gravi condizioni dopo essere precipitato dal tettuccio di una minicar durante un gioco pericoloso. L'incidente è avvenuto in un parcheggio del centro Le Vetrine.

PERUGIA - Un gioco, una sfida, una bravata finita nel peggiore dei modi. La disperazione di una famiglia e le preghiere di un’intera città si levano per un diciottenne di Foligno , attualmente in lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Perugia.

Il giovane è precipitato dal tettuccio di una minicar in corsa, un atto impulsivo compiuto per dimostrare coraggio agli amici, che si è trasformato in una tragedia. La dinamica dell’incidente è sconcertante: dopo una prima caduta, apparentemente innocua e accolta con risate, una seconda caduta si è rivelata fatale. Durante una curva, la minicar si è ribaltata, scaraventando il diciottenne contro l’asfalto del parcheggio di un centro commerciale, con un impatto violentissimo alla testa.

Ora, il ragazzo combatte contro un grave edema cerebrale, e le prossime 72 ore sono cruciali per la sua sopravvivenza. I fatti si sono verificati intorno a mezzanotte tra domenica e lunedì, quando il gruppo di cinque amici, di cui alcuni minorenni, si è introdotto nel parcheggio multipiano del centro Le Vetrine, situato in viale Roma a Foligno.

L’accesso al parcheggio era vietato dopo le 21:00, come indicato da appositi cartelli, ma i giovani hanno ignorato gli avvisi e sono saliti fino al secondo piano, uno spiazzo isolato e apparentemente sicuro. Lì, a qualcuno è venuta l’idea di utilizzare la minicar per un gioco pericoloso, una sorta di rodeo improvvisato. Un diciassettenne ha preso il volante, mentre il diciottenne si è arrampicato sul tettuccio del veicolo.

Il primo giro si è concluso con una caduta senza gravi conseguenze, suscitando l’ilarità del gruppo. Ma il secondo giro ha preso una piega drammatica: il diciassettenne ha accelerato, affrontando una curva che ha causato il ribaltamento della minicar. Il diciottenne, sbalzato dal tettuccio, ha sbattuto violentemente la testa contro il pavimento, riportando un trauma cranico gravissimo. La reazione degli amici è stata di shock e disperazione.

Increduli di quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’arrivo dei sanitari del 118 e della polizia ha chiarito che non si trattava di un incidente stradale convenzionale, ma delle conseguenze di un gioco azzardato e irresponsabile. L’elisoccorso Nibbio è stato immediatamente allertato e ha trasportato il diciottenne d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato immediatamente trasferito in Rianimazione. Le condizioni del ragazzo sono critiche e la prognosi è riservata.

La polizia del commissariato di Foligno, guidata da Adriano Felici, ha sequestrato la minicar per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ha avviato un’indagine nei confronti del diciassettenne alla guida, accusato di lesioni stradali gravi. Gli altri tre amici presenti sono stati ascoltati per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sembrano esserci elementi per contestare loro responsabilità penali, ma il peso psicologico di quanto accaduto è comunque enorme.

Le analisi tossicologiche effettuate sul diciassettenne alla guida hanno escluso l’assunzione di alcol o altre sostanze stupefacenti. La città di Foligno è in attesa di notizie, sperando in un miracolo per il giovane ricoverato in ospedale





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