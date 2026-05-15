Fondazione Industriali presenta progetto "Il lavoro buono al servizio del territorio"

Il progetto mira a integrare le persone straniere sul territorio attraverso percorsi di tirocinio nelle amministrazioni locali rivolti a persone in condizioni di fragilità. Gli inserimenti partiranno entro giugno e avranno una durata dai 6 ai 12 mesi. Ogni tirocinante sarà affiancato da un tutor operativo interno al Comune ospitante, ma sarà solo un pezzo del percorso. Alla fine dei tirocini, la Fondazione Industriali non lascierà che la persona fragile rimanga di nuovo abbandonata, ma le riproporrà un'opportunità in un altro Comune o spererà che sia stabilizzata in quel Comune.

Sappiamo che entro il 2030 un lavoratore su tre sarà straniero. Dobbiamo quindi attrezzarci per integrare queste persone e creare forza lavoro sul territorio. Così Giuliana Cirio, presidente della Fondazione Industriali , presenta il progetto "Il lavoro buono al servizio del territorio".

Il contesto è l'Arena Piemonte del Salone del Libro, con lei il ministro per la Pa Paolo Zangrillo, il governatore Alberto Cirio e il presidente della Provincia Luca Robaldo. Undici comuni coinvolti e aiuto ai fragil





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fondazione Industriali Il Lavoro Buono Al Servizio Del Territorio Percorsi Di Tirocinio Tirocini Nelle Amministrazioni Locali Popolazione In Condizioni Di Fragilità Percorso Migratorio Storie Familiari Complesse Tutor Operativo Interno Al Comune Ospitante Collaborazione Tra Pubblico E Privato Modello Innovativo Centenario Dalla Morte Di Piero Gobetti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dati rubati ai vip, gli inquirenti al lavoro su migliaia di file: 85 gli indagatiIn base a quanto emerso fino a qui ci sarebbero anche società come Energas e Optimares, oltre a vip, manager e migliaia di cittadini tra gli osservati speciali dell'associazione a delinquere scoperta dalle indagini della polizia che ha portato a 10 arresti.

Read more »

Francia, non solo gli 'italiani': da Kolo Muani a Pavard, tutti gli esclusi eccellenti dai MondialiLa lista della Francia per il Mondiale 2026 sta già facendo discutere.

Read more »

Da Salernitana-Ravenna a Lecco-Catania, ecco gli accoppiamenti e gli orari dei play offNella giornata appena passata sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C.

Read more »

Garden party con dj set a Buckingham Palace, alla consolle c'e' Re CarloOltre 4000 gli invitati per il 50/mo anniversario della sua fondazione benefica (ANSA)

Read more »