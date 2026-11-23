Fondazione Onda promuove l'(H) Open Week con consulenze mediche, legali e psicologiche per le vittime di abusi. Dal 23 al 29 novembre 2026, i presidi sanitari diventano punti di ascolto sicuri.

La Fondazione Onda ETS organizza la sesta edizione dell'iniziativa denominata (H) Open Week, una campagna di sensibilizzazione e supporto dedicata specificamente alla prevenzione e all'emergenza della violenza sulle donne. L'evento si svolgerà in modo strutturato nella settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre 2026, coincidendo temporalmente con la vigilia della Giornata internazionale contro la violenza contro le donne stabilita a livello globale.

Il meccanismo dei Bollini Rosa

Questa rete capillare di Bollini Rosa lavora in sinergia per abbattere il muro dell'isolamento sociale, offrendo un primo approdo sicuro a chi subisce maltrattamenti fisici, psicologici o economici. L'iniziativa, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza della donna, è qualcosa di più di una serie di appuntamenti medici; è un invito concreto a varcare una porta sapendo che, dall'altra parte, non ci saranno giudizi né burocrazia fredda, ma mani tese e competenze pronte ad accogliere.

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I presidi sanitari aderenti vengono trasformati in luoghi neutri, che non attirano attenzione, dove entrare senza destare sospetti. In questo modo, le donne possono accedere a consulenze cliniche, supporto psicologico e sportelli legali per aiutare chi subisce abusi a fare il primo passo. Si tratta di creare spazi di protezione immediata all'interno del sistema sanitario nazionale, sfruttando la fiducia preesistente che la popolazione ripone nelle figure mediche.

Il ruolo delle sentinelle mediche

Chi opera nei reparti d'emergenza e negli ambulatori sa bene che una richiesta di aiuto raramente arriva in modo diretto, spesso mascherata da sintomi fisici o comportamenti anomali. Uno sguardo che evita il contatto visivo o una giustificazione frettolosa per un livido sono segnali critici che richiedono un'attenzione specifica. Medici, infermieri, ostetriche e psicologi formati al riconoscimento dei segnali di abuso diventano sentinelle insostituibili in questo contesto di prevenzione attiva.

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Anche perché, uno degli ostacoli più grandi che impediscono a una donna di denunciare o di chiedere supporto risiede nella paura del giudizio o nella mancanza di consapevolezza dei propri diritti. Gli eventi organizzati dal 23 al 29 novembre puntano a dissolvere questa nebbia attraverso sportelli di ascolto riservati e momenti di confronto aperto. Le strutture aderenti offrono risposte chiare su come attivare i percorsi di protezione disponibili nel territorio circostante.

Supporto concreto e risorse

Riconoscere i campanelli d'allarme della violenza psicologica, della gelosia ossessiva o della privazione economica è fondamentale per intervenire tempestivamente. I partecipanti possono trovare il dettaglio delle prestazioni offerte, degli orari e delle eventuali modalità di prenotazione sul sito bollinirosa.it. Che si tratti di una telefonata esplorativa, di un colloquio con uno specialista o della partecipazione a un incontro informativo, questa settimana rappresenta un'opportunità unica per rompere il silenzio.

Parallelamente a queste iniziative, vengono affiancati dai centri antiviolenza del territorio, creando un ecosistema di sicurezza più ampio e coordinato. L'obiettivo finale è trasformare i presidi sanitari in veri e propri hub di accoglienza, dove la competenza tecnica si fonde con la sensibilità umana per garantire che nessuna donna resti sola di fronte all'abus. Questa operazione risponde alla necessità urgente di un Paese che troppo spesso fa i conti con la cronaca drammatica dei femminicidi, aprendo così le corsie alla prevenzione come strumento di cambiamento sociale concreto.