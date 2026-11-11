Fondazione Zelig: addobbi natalizi ispirati ai bambini degenti

La Fondazione Zelig trasforma le opere dei piccoli pazienti ospedalieri in decorazioni festive. Un progetto unico che unisce arte e speranza per i bambini italiani.

La Fondazione Zelig sta preparando una novità significativa per il prossimo periodo festivo, proponendo un allestimento ornamentale che si discosta radicalmente dalle tradizionali decorazioni commerciali. Quest'anno, l'attenzione si sposterà dai classici ornamenti ai rami degli alberi addobbati, dove troveranno spazio creazioni originali ispirate direttamente alle opere artistiche realizzate dai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani. Ogni sfera esposta racconterà un sogno, un'emozione o un messaggio personale, trasformando l'albero in una narrazione visiva delle speranze infantili.

Il Processo Creativo e la Produzione Artigianale

Le produzioni originali ideate dai bambini non verranno semplicemente fotografate o digitalizzate, ma saranno riprodotte artigianalmente con grande cura nei dettagli. A occuparsi della realizzazione fisica di queste decorazioni è la Scenoteca Clerici, un'azienda specializzata che utilizzerà materiali resistenti alle intemperie per garantire la conservazione delle opere anche all'esterno. Questo approccio tecnico assicura che ogni sfumatura e dettaglio presente nelle opere dei bambini venga mantenuto fedelmente, creando pezzi unici in grado di resistere alle condizioni climatiche durante l'esposizione pubblica.

Also read Rocca in visita al Villaggio Fondazione Roma: assistenza gratuita per 120 malati di Alzheimer e Parkinson

L'Impatto Sociale e la Rete Sanitaria Nazionale

La portata di questo progetto è supportata da una rete strutturata e consolidata nel tempo. La Fondazione gestisce attualmente cinquantasei laboratori distribuiti in trentasei diverse strutture sanitarie italiane. In vent'anni di attività, l'iniziativa ha coinvolto oltre ottantamila bambini e i loro familiari, creando un legame profondo tra l'arte terapeutica e il contesto ospedaliero. Le creazioni prodotte in questi spazi diventeranno il cuore pulsante dell'allestimento, portando le voci silenziose dei reparti pediatrici a risuonare negli spazi pubblici e privati durante le feste.

Advertisement

Significato Culturale e Prossimi Sviluppi

Questa scelta stilistica rappresenta molto più di una semplice alternativa estetica; è un atto di inclusione sociale che valorizza il contributo attivo dei pazienti alla cultura comune. Trasformare i disegni e le sculture realizzati durante i percorsi terapeutici in oggetti di consumo collettivo come gli addobbi permette di normalizzare l'esperienza della malattia e di celebrare la resilienza. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del supporto psicologico ed emotivo offerto dai laboratori artistici all'interno delle strutture mediche, rafforzando il ruolo della Fondazione come punto di riferimento nazionale per il benessere infantile in ambito sanitario.