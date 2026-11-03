Fondi Sovrani: La Potere Economico Globale da 16mila Mld

I fondi sovrani gestiscono 16mila miliardi di dollari, diventando attori chiave. Analisi dell'impatto geopolitico e delle strategie di investimento dei nuovi colossi finanziari statali.

Il panorama finanziario globale sta subendo una trasformazione strutturale guidata dall'ascesa dei fondi sovrani. Secondo i dati più recenti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), queste entità statali gestiscono un patrimonio complessivo pari a sedicimila miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta un aumento esponenziale rispetto ai tremila miliardi di dollari registrati nel 2008. Nel corso del tempo, i fondi sovrani sono passati dall'essere semplici casse di risparmio nazionali a diventare gli attori più potenti della finanza mondiale, influenzando mercati e politiche pubbliche a livello internazionale.

La Crescita Esplosiva e la Distribuzione Geografica

La portata di questo fenomeno economico è amplificata dalle proiezioni dell'Università spagnola Ie. Tra il luglio 2024 e il dicembre 2025, il valore totale di queste attività avrebbe registrato un incremento straordinario dell'18 per cento. Tale aumento corrisponde a un ingresso di duemila miliardi di dollari nel capitale gestito dai fondi sovrani. La concentrazione di questi capitali non è uniforme, ma segue precisi assi geografici che definiscono gli equilibri di potere.

Also read Manovra, assalto ai fondi: i ministri chiedono miliardi a Giorgetti, tagli a scuola e sanità

Il 79 per cento di queste risorse si concentra nell'area del Medio Oriente e nell'Asia-Pacifico, regionsi che dominano la scena. L'Europa rappresenta il 16 per cento del totale, mentre l'Africa detiene solo l'1 per cento, un peso ancora marginale ma simbolico. Nonostante la resistenza culturale di alcune democrazie liberali, l'intervento statale attraverso questi strumenti sta guadagnando terreno anche nei paesi tradizionalmente restii a qualsiasi forma di industrializzazione guidata dal governo. La penetrazione di questi fondi segna un cambio di paradigma nella gestione della ricchezza nazionale.

Politiche Industriali e Nuovi Attori Statuali

Il Regno Unito ha inaugurato una nuova fase nella propria politica economica. Nell'ottobre 2024 è stato istituito il National Wealth Fund. Questo strumento è stato creato specificamente per promuovere una politica industriale moderna e per sostenere gli investimenti diretti nei settori trainanti della crescita economica. L'obiettivo è chiaro: utilizzare il capitale statale per guidare lo sviluppo settoriale invece di limitarsi a regolare i mercati. Questa mossa riflette una tendenza più ampia verso un capitalismo più dirigista.

Advertisement

Anche gli Stati Uniti stanno accelerando in questa direzione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato esplicitamente che è arrivato il momento di dotare il paese di un fondo sovrano. Sebbene il fondo non sia ancora operativo, nel decreto presidenziale del 3 febbraio 2025 Trump ha delineato la sua strategia. Il fondo sarebbe stato presentato come una fonte di entrate diretta. Questo meccanismo avrebbe permesso di alleggerire il carico fiscale delle famiglie statunitensi e delle piccole imprese. Inoltre, garantirebbe la sicurezza economica delle generazioni future e rafforzerebbe il dominio economico e strategico degli Stati Uniti nel mondo.

Dal Petrodollar al Debito Pubblico: Modelli a Confronto

Tradizionalmente, i fondi sovrani sono stati alimentati dai proventi delle materie prime o dai surplus commerciali. La Norvegia e i paesi del Golfo ne sono esempi classici, così come Singapore e la Cina. Questi modelli garantiscono entrate stabili anche in caso di crollo dei prezzi delle commodity e permettono di diversificare l'economia. In Norvegia, il fondo petrolifero finanzia un quarto del bilancio dello stato, dimostrando l'efficacia di questo strumento nella stabilizzazione fiscale a lungo termine.

Tuttavia, il modello si sta evolvendo in paesi privi di eccedenze commerciali strutturali. In Canada, ad aprile il primo ministro Mark Carney ha annunciato la creazione di un fondo per un Canada forte. Questo strumento sarebbe finanziato attraverso il bilancio dello stato, segnando una rottura con la tradizione. Il leader dell'opposizione Pierre Poilievre ha definito questo provvedimento un fondo del debito, sostenendo che aggraverebbe il deficit pubblico. Una dinamica simile è emersa in Indonesia, dove la nascita di nuovi colossi finanziari ha generato immediate tensioni sociali.

La Sfida Indonesiana e l'Influenza Geopolitica

Il presidente Prabowo Subianto ha lanciato nel febbraio 2025 Danantara, il più grande fondo sovrano indonesiano. L'obiettivo è gestire nel lungo periodo attività per più di novecento miliardi di dollari. La reazione popolare è stata immediata e negativa, con la popolazione scesa in piazza per protestare contro i tagli di bilancio necessari per finanziare il programma. Danantara riunisce tutte le imprese pubbliche del paese. Ogni anno queste compagnie verseranno tra i cinque e i dieci miliardi di dollari di utili, fondi che finora venivano destinati direttamente al bilancio dello stato.

Advertisement

Reza Yamora Siregar, capo economista di Danantara, ha spiegato che l'idea è consolidare il settore delle imprese pubbliche. I loro patrimoni saranno usati come garanzia per finanziamenti destinati ai settori strategici dell'economia nazionale. La strategia include una drastica riduzione dell'apparato statale. A metà agosto Subianto ha annunciato la chiusura entro la fine del 2026 di oltre 750 delle 1.074 imprese pubbliche, ritenute improduttive. Questa operazione mira a liberare capitale e migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

L'Influenza Strategica e i Legami Diplomatici

Questi nuovi colossi finanziari sono diventati interlocutori imprescindibili per i paesi che cercano di attrarre investimenti stranieri. Quando la Francia necessita di finanziamenti a lungo termine, si rivolge inevitabilmente ai fondi sovrani. Investono con un orizzonte temporale molto più lungo rispetto agli altri attori di mercato, offrendo stabilità. Il fondo norvegese detiene partecipazioni in praticamente tutte le più importanti aziende quotate alla borsa di Parigi. Il valore delle sue partecipazioni in Francia ammonta a 65 miliardi di euro, un'influenza economica capillare.

Il capitale garantisce potere politico e influenza diplomatica diretta. Il potente Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha lanciato nel 2022 il circuito professionistico di golf maschile LIV Golf. Questo circuito organizzava tornei in diverse proprietà di Donald Trump. Tale partnership ha permesso al direttore del fondo, Yasir al Rumayyan, di essere ricevuto alla Casa Bianca nel febbraio 2025. Il circuito è poi fallito ad aprile, dopo il ritiro del PIF, ma l'esempio dimostra come il capitale sovrano possa aprire porte che altrimenti rimarrebbero chiuse nel diplomatico tradizionale.