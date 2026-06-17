Fondo anti-usura: nuove regole per l'accesso al credito a famiglie e PMI

Il ministero dell'Economia ha attivato una riforma del fondo per la prevenzione dell'usura, che semplifica l'accesso al credito per famiglie e piccole e medie imprese, introduce il microcredito, costi calmierati e nuovi soggetti finanziatori. Il testo descrive le novità, i soggetti coinvolti e le scadenze per l'adeguamento.

Il ministero dell' Economia e delle finanze ha reso operativa da martedì 15 giugno una nuova disciplina per la prevenzione dell'usura, che semplifica l' accesso al credito per famiglie e piccole e medie imprese ( PMI ) in difficoltà temporanea.

Il fondo, istituito in precedenza, ha già consentito l'accesso al credito per oltre due miliardi di euro, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce diverse novità: un monitoraggio più preciso dell'utilizzo delle risorse, il rafforzamento del ruolo dei confidi, delle fondazioni e delle associazioni che dimostrano maggiore efficacia nella gestione dei fondi. Le regole operative sono state raccolte in disposizioni più chiare e coordinate con il fondo di garanzia per le PMI.

Tra le innovazioni, l'estensione del microcredito, l'ingresso di nuovi soggetti finanziatori (intermediari finanziari e operatori di microcredito) oltre alle banche, la possibilità di finanziamenti diretti dei confidi fino a 40.000 euro, e l'introduzione di costi calmierati (0,50% dell'importo) per l'accesso alle garanzie e ai finanziamenti diretti. Viene anche promossa l'adozione di offerte commerciali per ridurre i costi delle transazioni con carte per gli esercenti, con modelli standard di confronto pubblicati sul sito del CNEL.

I confidi già attivi potranno operare con le vecchie regole fino al 31 dicembre 2026, mentre fondazioni e associazioni avranno tempo fino al 26 febbraio 2027 per adeguarsi. L'accordo è stato siglato tra le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e quelle degli esercenti, ed è aperto a ulteriori adesioni





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