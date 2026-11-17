Analisi del conflitto interno al governo sulla copertura dei 850 milioni annuali per le pensioni. Meloni resiste alle pressioni della Lega di raddoppiare la somma o anticipare le misure, mentre la sanità resta sotto pressione per i bilanci.

La stabilità finanziaria del governo italiano è al centro di un aspro dibattito interno che vede contrapposti gli obiettivi di bilancio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le richieste di spesa di Matteo Salvini. Il nodo cruciale riguarda la copertura del fondo dedicato alle pensioni, stimato in 850 milioni di euro annui, e la sua eventuale integrazione per scongiurare il ritorno di regole rigide come la legge Fornero. La Premier ha espresso posizioni intransigenti, definendo inaccettabili eccessi nelle richieste di finanziamento aggiuntivo da parte degli alleati di maggioranza.

La Missione Impossibile per Giorgetti e Perrotta

Piero Giorgetti e la ragioniera generale Daniela Perrotta si trovano a gestire un compito arduo: stanare risorse aggiuntive per la sanità e bilanciare i conti senza violare gli accordi europei. Il Servizio Sanitario Nazionale affronta una crisi strutturale che non trova soluzioni con i 2,37 miliardi di euro previsti per il 2027. I medici e gli infermieri sono pronti a manifestare il 15 dicembre per denunciare le liste d'attesa infinite e la mancanza di personale nelle strutture ospedaliere.

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Il governo intende spostare tutte le risorse liberate dai riordini amministrativi verso il settore sanitario, ma la quantità di denaro disponibile risulta insufficiente rispetto alla domanda. La pressione sulle casse statali è aumentata dal bisogno di rimborsare i crediti d'imposta legati al superbonus, una procedura che il governo vuole estendere su un periodo decennale per non shockare il bilancio pubblico.

Il Conflitto sul Voucher Over 75 e le Pensioni

Un altro punto di attrito riguarda il voucher di 300 euro destinato agli over 75 per le spese mediche, con un finanziamento totale di 1,6 miliardi di euro. Meloni ha ribadito che questa misura è stata annunciata pubblicamente e non può essere modificata o rinviata, poiché deve essere erogata a partire dal 1 gennaio. L'urgenza è legata al fatto che la stampa ha già parlato di possibili rinvii, costringendo il governo a difendere la tempistica per non perdere credibilità.

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Salvini, dal canto suo, chiede di raddoppiare il fondo pensioni per renderlo efficace contro le dinamiche della legge Fornero. La Lega di Salvini insiste sul fatto che i 850 milioni annuali non sono enough per garantire una stabilità duratura. La Premier ha però bloccato questa proposta, suggerendo invece di spostare eventuali interventi strutturali al 2028, quando l'Italia avrà completato l'uscita dalla procedura di infrazione europea.

Le Conseguenze per i Cittadini e il Mercato

Le decisioni prese in queste settimane avranno un impatto diretto sulla capacità dei cittadini di accedere alle cure mediche e sulla sicurezza economica dei pensionati. La mancata copertura adeguata del sistema sanitario rischia di aggravare le già lunghe liste d'attesa, mentre le tensioni sulla spesa pensionistica creano incertezza per gli iscritti alle diverse fasce previdenziali.

Il governo cerca di navigare tra le esigenze dell'Unione Europea e le pressioni interne, con l'obiettivo di uscire dalla lista dei paesi in infrazione per recuperare spazio fiscale. Tuttavia, la difficoltà di trovare un accordo condiviso sulle risorse da destinare alla sanità e alle pensioni lascia il quadro economico attuale in uno stato di tensione continua, con il rischio che misure promesse possano subire ulteriori ritardi o tagli.