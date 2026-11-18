Matteo Salvini e la Lega difendono i 850 milioni per la pensione anticipata, mentre FdI e FI chiedono risorse per rivalutazioni e lavoratori duri. Un conflitto sulla gestione delle risorse.

Il disegno di legge di bilancio sta affrontando una fase critica e complessa a causa delle forti tensioni interne alla maggioranza di governo. Al centro del contenzioso si trova l'articolo 52, relativo alla gestione di un importante fondo finanziario dedicato alle politiche del lavoro. Matteo Salvini, leader della Lega, ha definito questa situazione paragonandola al finale del romanzo "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, segnalando un clima di profonda allerta.

Il Fondo da 850 Milioni e le Riforme Pensionistiche

Il punto di attrito riguarda la destinazione di una dotazione finanziaria di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Questa somma è stata inserita nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Salvini ha subito ipotecato tali risorse per garantire il finanziamento della pensione anticipata a 64 anni, un provvedimento che prevede il calcolo interamente contributivo e che viene presentato come il definitivo superamento della riforma Fornero.

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La norma, tuttavia, contiene un'ampia clausola di flessibilità che permette di utilizzare i fondi per altri interventi. La legge destina le risorse a misure di supporto per l'uscita dal mercato del lavoro, incluse disposizioni per soggetti in difficoltà e ammortizzatori sociali, da adottare con successivi provvedimenti legislativi. Questa apertura ha generato preoccupazione tra gli esponenti leghisti, che temono una deriva delle risorse verso altre priorità.

Le Obiezioni di FdI, Forza Italia e la Presidenza del Consiglio

Le preoccupazioni di Salvini non sono isolate, ma riflettono un dibattito più ampio tra i partiti della coalizione. Fonti vicine al governo indicano che la premier Giorgia Meloni non vedrebbe di buon occhio un anticipo pensionistico in una manovra che dovrebbe essere caratterizzata dall'attenzione alle giovani generazioni. Di conseguenza, gli alleati di maggioranza intendono orientare il fondo verso esigenze considerate più pressanti.

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Anche il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso una visione diversa durante un intervento in Commissione bilancio. Giorgetti ha ribadito che esiste una sperequazione, giudicata anche incostituzionale, tra chi ha iniziato a contribuire prima del 1996 e chi ha iniziato dopo tale anno. Il Ministro ha sostenuto che sarebbe necessario affrontare il tema con equilibrio ed equità, riconoscendo i diritti dei nati durante il boom economico.

Forza Italia punta a utilizzare le risorse per garantire una rivalutazione piena anche per le pensioni oltre i 3.000 euro lordi mensili. La posizione di Fratelli d'Italia, invece, guarda ai lavoratori in difficoltà, inclusi quelli dell'ex Ilva per i quali potrebbe essere cruciale un prepensionamento, e a chi svolge attività lavorative gravose. Questa divergenza di vedute evidenzia la difficoltà nel concordare un'unica strategia per l'utilizzo del fondo.

Il Recupero Inflazionistico e le Risorse Necessarie

Un altro nodo cruciale riguarda la rivalutazione delle pensioni e il recupero dell'inflazione. Nel testo attuale del disegno di legge, il recupero pieno si ferma al massimo a 4 volte il minimo, corrispondente a circa 2.445 euro lordi al mese. Gli alleati di governo richiedono l'estensione di questo beneficio fino a 5 volte il minimo, ovvero circa 3.000 euro lordi mensili, per garantire una copertura completa.

Per estendere il recupero pieno dell'inflazione a questa fascia più ampia di pensionati, sarebbero necessari tra i 400 e i 500 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una parte significativa dei 850 milioni disponibili, rendendo ancora più complessa la negoziazione. Le fonti di maggioranza concordano che le misure per correggere le sperequazioni suggerite da Giorgetti richiederebbero una cifra molto inferiore, lasciando quindi margine per altre destinazioni.

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Posizione della Lega e Scadenze Parlamentari

Matteo Salvini continua a ribadire con fermezza la propria posizione, sottolineando che gli 850 milioni costituiscono il budget iniziale per consentire, dal 2027, l'accesso alla quota 64 anni in via sperimentale. Il leader della Lega non ha perso tempo nel chiarire la propria linea durante un punto stampa a Montecitorio, cercando di bloccare eventuali tentativi di riorientamento dei fondi.

Contestualmente, Salvini si è soffermato su altri temi di competenza del suo partito, in particolare sulle proposte relative al condono edilizio nella manovra. Ha precisato che, in qualità di ministro competente, valuta con attenzione la regolarizzazione di difformità, ma si oppone categoricamente alla sanatoria di condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio. Intanto, è già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti parlamentari, con ben 6.600 proposte depositate in Commissione.