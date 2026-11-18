Bruxelles prepara il vertice del 26-27 novembre. Approvati 45 miliardi per Kiev, divisi in aiuti militari e finanziari, ma serve l'unanimità di tutti i ventisette.

Il Consiglio Europeo si prepara al vertice straordinario previsto per il 26 e 27 novembre a Bruxelles, con l'obiettivo cruciale di raggiungere un accordo unanime tra tutti i ventisette stati membri per finanziare il supporto all' Ucraina. La proposta presentata dalla Commissione Europea prevede l'erogazione di un pacchetto di nuovi fondi per un totale di 45 miliardi, una somma che si aggiunge ai 90 miliardi già approvati in precedenza. Di questi, 25 miliardi sono destinati specificamente agli aiuti militari, mentre 20 miliardi coprono il fabbisogno finanziario immediato di Kiev.

Nuovo finanziamento da 45 miliardi per l'Ucraina

La proposta ufficiale prevede che i 25 miliardi per gli aiuti militari e i 20 miliardi per il bilancio civile vengano strutturati come prestiti, una soluzione che la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen definisce come il modo migliore per garantire all'Ucraina una posizione forte al tavolo negoziale futuro. Il rimborso di questi prestiti è condizionato a eventi specifici, poiché la presidente ha assicurato che Kiev dovrà rimborsare il debito solo quando la Russia pagherà le riparazioni per i danni causati dal conflitto in corso.

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Sfide politiche e unanimità richiesta nei ventisette

Nonostante la proposta sia chiara, l'ostacolo principale risiede nella necessità di ottenere l'unanimità per adeguare le garanzie del bilancio dell'Unione Europea. Paesi come l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca erano già rimasti fuori dal prestito precedente, e la Bulgaria è attualmente indicata tra i governi riluttanti a sostenere questa nuova operazione finanziaria. La presidente Von Der Leyen ha sottolineato che la proposta prevede per legge la separazione in due capitoli distinti, uno civile e uno militare, consentendo ai paesi contrari agli aiuti bellici di votare esclusivamente a favore del supporto al budget civile ucraino.

Dichiarazioni di Zelensky e posizioni della Coalizione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la richiesta di tempi rapidi per il disborsamento dei fondi, affermando di contare sul sostegno di tutti gli stati membri per superare le lentezze burocratiche. Ursula Von Der Leyen, in vista delle discussioni di Bruxelles, ha già incontrato la Coalizione dei Volenterosi a Berlino per discutere il piano e coordinare gli sforzi di pace, cercando di costruire un fronte unito contro le opposizioni interne. La presidente ha chiesto esplicitamente una soluzione condivisa con tutti i ventisette, ribadendo la fiducia nella capacità del Consiglio di trovare il compromesso necessario.

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Impatto economico e nuovi asset russi immobilizzati

Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha rivendicato la necessità di questi fondi, spiegando che gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture e gli scambi commerciali dell'Ucraina, minacciando la stabilità economica del paese. Per finanziare i nuovi prestiti, Bruxelles sta valutando l'utilizzo dei proventi degli asset russi immobilizzati per il rimborso, cercando anche di coinvolgere partner esterni che possano contribuire ai 25 miliardi mancanti stimati dal fabbisogno totale di 70 miliardi. Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha avvertito che il tempo è una variabile decisiva, sottolineando che la Russia potrebbe impiegare 20 milioni di droni nel 2027 e che Kiev deve avere la capacità di rispondere immediatamente.

Sanzioni, bilancio 2028-2034 e uffici specializzati

Oltre al finanziamento diretto, la Commissione Europea sta lavorando su due fronti paralleli per rafforzare il sostegno a lungo termine. Sul fronte delle sanzioni, è stato istituito un nuovo ufficio ad hoc per rendere più efficace e omogenea l'attuazione delle misure punitive, con a capo lo svedese Lars Danielsson e una struttura di oltre 60 unità. Contestualmente, lo scontro politico si estende al bilancio pluriennale Ue per il periodo 2028-2034, dove dal 2028 scatteranno i costi degli interessi sui prestiti attuali, una copertura che dovrà essere negoziata assieme ai 100 miliardi previsti per Kiev nella proposta della Commissione, una cifra successiva alla decisione iniziale del prestito da 90 miliardi di fine 2025.