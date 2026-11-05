Food Democracy Verona: incontro tra letteratura e gusto a novembre

Food Democracy di Verona unisce letteratura e gastronomia dal 9 novembre. Incontri esclusivi con scrittori, assaggi di Recioto e laboratori artistici in città.

La città di Verona si prepara ad accogliere una proposta culturale innovativa a partire dal prossimo 9 novembre, con l'avvio di Food Democracy, un'iniziativa ideata da Michael Cortelletti che fonde il mondo della letteratura con quello della gastronomia. L'evento, che si svolgerà nel cuore della città scaligera, propone un format originale lontano dalle tradizionali presentazioni librarie, trasformando librerie, bar e ristoranti in salotti letterari dove il gusto e la conversazione diventano i motori del dialogo culturale.

Novelty nella presentazione dei libri

Food Democracy, promosso da Michael Cortelletti, abbandona completamente le dinamiche standard delle anteprime per abbracciare momenti di convivialità autentica. L'obiettivo è creare spazi di incontro ravvicinati, pensati per accogliere un massimo di quindici partecipanti per ciascuna sessione. Gli autori e i lettori si ritrovano attorno a un tavolo per dialogare direttamente, fare domande, condividere impressioni e scoprire i retroscena delle opere, in un'atmosfera che privilegia l'ascolto e la lentezza.

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Ogni appuntamento è caratterizzato da dettagli curati nei minimi particolari, dalle atmosfere Regency ai cocktail ispirati al Premio Strega. I partecipanti possono godersi bicchieri della Staffaria, dolci salati e calici di bollicine mentre conversano con gli scrittori. Questa scelta stilistica mira a recuperare il fascino del tè come rito sociale, invitando il pubblico a rallentare e a dedicare del tempo prezioso alla lettura e alla scrittura, lontano dalla frenesia quotidiana.

Esperienze sensoriali e letterarie

Il programma include iniziative che coinvolgono tutti i sensi, come il percorso guidato dall'autrice e ideatrice dello studio olistico La mano che ascolta. Attraverso un viaggio tra letteratura, profumi e oli essenziali, i partecipanti fanno dialogare una voce del passato con un autore contemporaneo. Le fragranze funzionano come strumenti evocativi per risvegliare ricordi ed emozioni, che vengono poi canalizzati nella scrittura creativa, trasformando l'esperienza in un momento di introspezione profonda.

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Un'attenzione particolare è dedicata agli ottant'anni del Premio Strega, celebrati con un'installazione ispirata ai tarocchi. Dodici grandi autori sono associati a simboli e domande specifiche: una chiave per Maria Bellonci, un labirinto per Umberto Eco e un cuore per Elsa Morante. Ogni partecipante può pescare un arcano, utilizzando la letteratura come spunto per una riflessione personale e unendo il mistero dei tarocchi alla profondità dei grandi classici della narrativa italiana.

Notte del giallo e eventi collaterali

Dal 13 al 15 novembre, il focus si sposta sui generi noir, giallo e thriller. Alice Basso, Filippo Venturi e Anna Allocca saranno i protagonisti di questi incontri speciali, accompagnati da una degustazione di cioccolato abbinata a un calice di Recioto. Questo matrimonio tra sapori intensi e suspense narrativa rende la lettura un'esperienza pienamente sensoriale, confermando l'idea che la letteratura possa essere assaporata anche attraverso il palato.

Ma l'iniziativa non si esaurisce negli appuntamenti a tavola. Il programma comprende letture condivise, laboratori artistici e incontri dedicati ai grandi temi contemporanei. Il 11 novembre, presso la Costa in Brà, si terrà uno speed date letterario in cui i libri diventano il pretesto principale per conoscersi e creare connessioni sociali. L'evento BookWalk prenderà ufficialmente il via lunedì 9 novembre alle 21 al Teatro Nuovo, con una serata inaugurale che unirà musica e letteratura per lanciare questa nuova stagione culturale veronese.