Food&Science Festival 2026: Mantova esplora le «Traiettorie» di cibo e scienza

Dal 15 al 17 maggio, Mantova ospita la decima edizione del Food&Science Festival. Il tema 'Traiettorie' guida un percorso di approfondimento su agricoltura, ricerca e sistema alimentare, con scienziati, divulgatori ed esperti che esploreranno genetica, digitale, clima, salute, politiche, etica, cultura e arte, tra dibattiti, lezioni e laboratori diffusi nella città.

Dal 15 al 17 maggio, Mantova si prepara ad accogliere l'edizione numero dieci del Food&Science Festival , un evento che ogni anno rinnova il suo impegno nel dialogare su cibo, scienza e società. Per questa decima edizione, gli organizzatori hanno scelto un tema guida che racchiude l'essenza del percorso intrapreso e guarda al futuro: Traiettorie.

Questo termine, mutuato dalla fisica, evoca un movimento non lineare, un'evoluzione continua che caratterizza l'agricoltura, la ricerca scientifica e l'intero sistema alimentare contemporaneo. La manifestazione, promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola, trasformerà la città lombarda in un vibrante laboratorio a cielo aperto. Per tre giorni, scienziati, divulgatori, economisti e accademici si alterneranno in incontri, lezioni e dibattiti, esplorando le molteplici sfaccettature del cibo e del suo impatto sul nostro mondo. L'edizione 2026 si articolerà in dieci filoni tematici che abbracceranno le questioni più urgenti del presente, spaziando dalla genetica al digitale, dal clima all'ambiente, dalla salute alle politiche e ai mercati, senza dimenticare la dimensione sociale ed etica, la cultura, la percezione, l'arte e l'esplorazione. Al centro del dibattito scientifico, un focus particolare sarà dedicato alle nuove tecnologie applicate alle colture e alle innovazioni in campo genetico. Le Tecniche di Evoluzione Assistita saranno approfondite attraverso sperimentazioni sul riso, applicazioni sulla vite e studi sul grano, ponendo l'accento anche sulla governance delle nuove biotecnologie. Parallelamente, la sezione dedicata alle politiche e ai mercati analizzerà le dinamiche globali che incidono sul sistema agroalimentare, mettendo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento e le strategie necessarie per garantirne la resilienza. Sul fronte sociale ed etico, il tema del benessere animale emergere come pilastro fondamentale, accanto alla discussione sulle disuguaglianze nell'accesso al cibo e sul problema dello spreco alimentare. Non mancherà una riflessione sull'economia circolare e sulla necessaria revisione dei modelli produttivi alla luce della crisi climatica che stiamo affrontando. La salute umana rappresenterà uno dei nuclei tematici più importanti del Festival. Verrà indagato il complesso rapporto tra alimentazione, microbioma intestinale e malattie croniche, con un'attenzione specifica alla capacità di distinguere le evidenze scientifiche dalle semplificazioni narrative. In questo ambito, si svolgeranno confronti critici sui prodotti ultraprocessati e sulle interpretazioni dei dati statistici relativi alla nutrizione. La dimensione culturale del cibo verrà esplorata in modo trasversale, attraversando epoche storiche che vanno dal Medioevo fino ai giorni nostri. Grazie agli interventi dello storico Jean-Claude Maire Vigueur e dello scrittore e divulgatore Massimo Polidoro, il cibo sarà analizzato non solo come nutrimento, ma anche come fatto storico, sociale e simbolico. Si analizzeranno le correlazioni tra banchetti, eccedenze alimentari e manifestazioni di potere nelle corti medievali, si ripercorrerà la storia di alcuni piatti iconici della tradizione culinaria italiana e si indagherà il profondo legame tra l'identità umana e i miti legati alle origini. La traiettoria artistica e quella esplorativa porteranno il Festival oltre i confini attuali. La gastronomia verrà presentata come un codice estetico e performativo, mentre l'esplorazione si concentrerà sulle tecnologie emergenti, dalle proteine alternative all'agronomia spaziale. Accanto alla divulgazione storica e accademica, la tre giorni del Festival offrirà anche linguaggi più innovativi e ibridi. Sono previsti format che integrano esperienze immersive e workshop interattivi, momenti in cui la narrazione scientifica prenderà vita attraverso dimostrazioni dal vivo. Gli incontri si terranno in luoghi suggestivi del centro storico di Mantova, come Piazza Sordello, Palazzo Ducale, il Teatro Bibiena, il Seminario Vescovile e la Loggia dei Mercanti, mentre via Goito ospiterà i laboratori didattici. In Piazza Sordello, inoltre, sarà allestita una mostra commemorativa per celebrare i dieci anni del Festival, ripercorrendo le edizioni passate attraverso materiali visivi e storytelling. Tra le attività collaterali, spicca l'«Happy Science Hour», uno spazio informale e conviviale, concepito come un aperitivo, dedicato a favorire un dialogo diretto e giocoso tra la ricerca scientifica e il pubblico. Questa iniziativa mira a rendere la scienza più accessibile e a stimolare nuove domande e connessioni tra i partecipanti





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