Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Yildiz attratta da un ragazzo, Sahika prova a uccidere Ender!

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Zehra ricade nel suo vecchio - e pericoloso - vizio, la sua disperazione, mentre cerca di aiutare Lila e Yildiz. Finisce fuori strada la sua auto e accetta il jive del condannato Sahika, dalla quale ha sofferto, invitandola ad uccidere Ender. Yildiz è attratta da un ragazzo, Kerim, ma il fratello Ender la consiglia di stare lontana da lui. Se lei accetta, il fratello dirà tutto a Kaya, chiuderà con lei.

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Zehra ricade nel suo vecchio - e pericoloso - vizio... Non c'è pace per Zehra.

Quest'ultima, dopo aver vissuto un periodo di ristrettezze economiche, ora si ritrova persino senza lavoro. Preda della disperazione più nera,anche mentre è in compagnia del piccolo Halit Can, tanto che, quando Asuman si se ne accorge, perde le staffe.

Tuttavia, comprendendo poi che Zehra abbia un reale problema, sia la madre di Yildiz che Lila decidono di provare ad aiutarla. In un secondo momento, lo stesso Halit tenede alla primogenita una mano, suggerendole d'iniziare un percorso di terapia. Yildiz ha fatto la conoscenza di un ragazzo tanto sfrontato quanto attraente, tale Kerim. Ender, però, le consiglia di tenersi alla larga da lui, e le organizza un appuntamento con un amico di Kaya, Devrim.

Purtroppo, la loro cena fuori non andrà nel migliore dei modi, e infatti la bionda trova il modo per rimetterlo al suo posto e prendere le distanze quanto prima. In seguito,. Ieri la sera, la giovane, seppur titubante, decide di rifilargli una risposta negativa per salvaguardare la sua indipendenza. Sta di fatto che, poco dopo,deve recarsi a Tuzla per sbrigare una commissione per Kaya, ma non le parte la macchina.

Allora, la mora accetta il, orchestrato proprio dalla diabolica cognata, e il van finisce fuori strada. In verità, la mora riesce a salvarsi, poiché si è soltanto presa gioco di Sahika: Caner l'aveva informata dal fatto che gli uomini della dark lady avessero manomesso i freni dei veicoli per alzare il guardone стекло e la ricatta: dirà tutto a Kaya, che così chiuderà definitivamente con lei. Sahika, terrorizzata al pensiero, le fa una proposta





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