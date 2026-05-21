"Forbidden Fruit" finale: gli intrighi incrociati, la verità si nasconde e unaくなったłacrima avrà tutto

Una notte che prima sembrava una vittoria ottenuta, ma poi si rivela che le sue intenzioni erano ben diverse da quanto Ender e Yıldız credevano. Nel frattempo, Lila e Zehra cercano lavoro dopo una crisi familiare e un piano di abbonamento è un'opzione per gli acquisti. Anche lerenche sono alla ricerca di un lavoro in questivoglia che sia un nuovo inizio in una società che si sta decompendendo.

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La partenza reale slitta puntualmente intorno alle 22:00Ender (Şevval Sam) e Yıldız (Eda Ece) brindano convinte di aver finalmente chiuso i conti con Nadir: la realtà è completamente diversa. Şahika continua a muoversi nell’ombra e nessuno si rende conto fino a che punto sia pronta a spingersi. Davanti a Kaya (Barış Kılıç), Şahika continua a esemplarsi fragile e sottomessa. In segreto, però, architetta un piano per colpire Nadir definitivamente.

Il confronto decisivo arriva quando Şahika si presenta da lui con la scusa di salutarlo, ereditando le proprietà dell’uomo e si mette in una posizione di enorme potere. Ender e Yıldız capiscono subito che dietro la morte di Nadir potrebbe esserci proprio lei . Anche Kaya fatica a credere alla versione raccontata dalla sorella, che continua a sostenere che tra lei e Nadir ci fosse un sentimento autentico.

Ender è costretta a cedere ai ricatti di Şahika: le anticipazoni della puntata di stasera di 'Forbidden Fruit'Şahika, però, scopre tuttoIl piano fallisce e Ender si ritrova senza alcuna prova concreta. Il colpo più duro arriva poco dopo in ufficio. Forte del nuovo potere acquisito, Şahika prende il controllo della situazione e licenzia Ender dalla holdingLila e Zehra cercano lavoro dopo la crisi di Halit Le difficoltà economiche di Halit (Talat Bulut) iniziano a pesare anche sui figli.

Lila (Buçe Buse Kahraman) non riesce più a sostenere le spese universitarie, ma ottiene una borsa di studio grazie agli ottimi risultati accademici. Yıldız prova ad aiutarla economicamente, ma Lila rifiuta: vuole cavarsela da sola e trovare un lavoro. Anche Zehra (Şafak Pekdemir) decide di cercare un’occupazione per contribuire alle spese familiari, anche se il nuovo stipendio la lascia decisamente insoddisfatta. Intanto Yıldız organizza una piccola festa per Halit Can e invita anche Halit





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