Ford Ranger PHEV: Prestazioni, Sostenibilità e Dibattito Politico

Il nuovo Ford Ranger PHEV combina potenza e sostenibilità con tecnologia ibrida plug-in. Nel frattempo, il Pd affronta tensioni interne in vista delle prossime elezioni regionali.

Il nuovo Ford Ranger PHEV rappresenta un'innovazione significativa nel mondo dei pick-up, offrendo prestazioni elevate e sostenibilità. Questo veicolo non impone alcun sacrificio a chi lo impiega. Il Ranger PHEV combina la robustezza e la versatilità che hanno reso celebre il Ranger con la tecnologia ibrida plug-in, garantendo un'esperienza di guida ottimale e a basse emissioni. Il cuore pulsante di questo veicolo è composto da una batteria da 11.

8 kWh di capacità netta e da una trasmissione automatica a 10 rapporti, che lavorano sinergicamente con un motore per erogare una potenza totale di 281 Cv e una coppia di 697 Nm. Questi valori superano quelli di qualsiasi altro Ranger di serie, pur mantenendo consumi notevolmente inferiori. La modalità elettrica permette di percorrere distanze significative, coprendo 'più della distanza giornaliera che percorre il 52 per cento dei clienti Ranger', secondo un'analisi del costruttore. Durante la guida, il conducente può scegliere come e quando utilizzare la potenza della batteria, adattando l'esperienza alle proprie esigenze e preferenze. \Il Ranger PHEV è stato sviluppato con un'attenzione meticolosa ai dettagli, avvalendosi di oltre 5.000 interviste per mettere a punto questa nuova variante. Grazie alla sua solida struttura, offre un'eccellente stabilità sia in discesa, anche con carichi fino a una tonnellata, sia durante il traino di rimorchi fino a 3.500 kg. Il sistema e-4WD distribuisce automaticamente la coppia, consentendo di affrontare i terreni più difficili e di adattarsi a diverse situazioni di guida. Il conducente ha la possibilità di selezionare le modalità di guida più adatte, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza. Inoltre, il Ranger PHEV offre una soluzione completa per l'alimentazione di dispositivi esterni. Ford propone due sistemi di alimentazione a bordo: uno da 2,3 kW e uno da 6,9 kW, pensato per soddisfare le esigenze più impegnative. Quest'ultimo include due prese da 15 A nel cassone, con 3,45 kW disponibili da ciascuna, sufficienti per alimentare contemporaneamente diversi strumenti, come una betoniera compatta (1.500 W), una smerigliatrice angolare (3.000 W) e fari (800 W). Questa funzionalità rende il Ranger PHEV un veicolo estremamente versatile, ideale per professionisti e amanti dell'outdoor. \Inoltre, il contesto politico italiano è animato da discussioni interne al Partito Democratico (Pd). Un dirigente di Energia Popolare riassume con amarezza il dibattito interno, sottolineando le divisioni emerse in vista di un incontro importante. La minoranza riformista esprime dissenso nei confronti della segretaria Elly Schlein, criticando una 'Direzione elettorale' considerata poco propensa al confronto, e di Stefano Bonaccini, presidente del Pd, accusato di convocare la Direzione in un momento delicato. Le tensioni tra le diverse anime del partito, con una parte più incline al dialogo e un'altra più critica, si manifestano apertamente. Bonaccini, intervenendo a un evento, ribadisce la volontà di non alimentare divisioni e di focalizzarsi sulle prossime elezioni regionali, rinviando le discussioni interne a dopo il voto. Sottolinea l'importanza di non cadere in un dibattito autoreferenziale e di concentrarsi sui problemi concreti dei cittadini, come la sanità, la scuola, il lavoro e le imprese. Il presidente del Pd afferma di sentirsi sereno e di non percepire attacchi personali, pur riconoscendo l'esistenza di differenti visioni all'interno del partito. Ribadisce che il tempo delle correnti interne è superato e che la priorità è costruire un'alternativa alla destra, coinvolgendo tutti i riformisti e valorizzando le loro idee





