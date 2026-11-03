Forfettari, novità tasse 2027: soglia 100mila euro e regole IVA aggiornate

Dal 2027 il limite del regime forfettario sale a 100mila euro. Analisi delle nuove regole fiscali, aliquota sostitutiva e gestione IVA per i professionisti italiani.

Il numero di lavoratori che beneficiano del regime fiscale agevolato è destinato a crescere grazie alla futura riforma che modifica i parametri di accesso e mantenimento. L'aliquota imposta sostitutiva rimane stabile, ma subisce importanti variazioni nella gestione dell'imposta sul valore aggiunto a seconda del volume d'affari raggiunto. Dal 1° gennaio 2027, il limite annuale di ricavi e compensi per restare nel forfettario dovrebbe salire da 85mila a 100mila euro, un passaggio significativo per la categoria.

Nuova soglia fiscale da 100mila euro

La nuova normativa prevede che chi supera gli 85mila euro ma non oltrepassa i 100mila potrà continuare a beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15%. Questa aliquota si riduce al 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti di legge stabiliti dal decreto. L'obiettivo istituzionale è evitare che migliaia di professionisti, già oltre due milioni di contribuenti in regime agevolato, debbano abbandonarlo solo perché hanno superato di poco la vecchia soglia.

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Attualmente, il sistema distingue nettamente tra i diversi fasce di ricavo. Oggi chi incassa tra 85.001 e 100mila euro esce dal forfettario dall'anno successivo, subendo un cambio di regime immediato. Al contrario, chi supera i 100mila euro esce subito e applica l'Iva dall'operazione che fa scattare lo sforamento. Questa disparità di trattamento ha creato diverse criticità per la categoria dei lavoratori autonomi.

Cambiamenti nel trattamento IVA

Con la riforma approvata in via di definizione, la prima fascia non esce più dal regime agevolato, ma cambia il trattamento ai fini Iva. Questo significa che la permanenza nel regime rimane garantita, ma le modalità di contabilizzazione e versamento dell'imposta subiscono un aggiustamento. Il meccanismo mira a stabilizzare il carico fiscale per chi si trova in una zona grigia tra le due soglie, evitando la fuoriuscita automatica.

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La distinzione tra le due fasce rimane cruciale per la pianificazione finanziaria dei professionisti. Coloro che restano entro il nuovo tetto di 100mila euro mantengono la protezione del regime, pur dovendo adattarsi alle nuove regole di fatturazione e registrazione delle operazioni. La chiarezza su questo punto è fondamentale per evitare sanzioni o errori nella dichiarazione dei redditi.

Impatto sui due milioni di contribuenti

La misura ha un impatto diretto sulla vasta schiera di oltre due milioni di contribuenti che attualmente operano in regime agevolato. La stabilità del regime è spesso vista come un fattore di sicurezza che permette di investire e crescere senza la paura di un cambio di status improvviso. La riforma cerca di bilanciare l'esigenza di equità fiscale con quella di sostenere le piccole attività professionali e commerciali.

Il Ministero e le associazioni di categoria monitorano attentamente l'applicazione di queste nuove regole. La stretta sui veicoli senza assicurazione, dove il Ministero e l'Aci incrociano i dati, mostra l'attenzione alla regolamentazione, ma qui il focus è sulla sostenibilità del regime forfettario. La coerenza tra le misure fiscali e le reali capacità contributive dei lavoratori autonomi rappresenta la sfida principale del prossimo quadriennio.