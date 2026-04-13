Forlì: Autista di Ambulanza Arrestato per Sei Omicidi di Anziani

Luca Spada, autista di ambulanze, è accusato dalla Procura di Forlì di aver causato la morte di sei anziani. L'indagato avrebbe iniettato aria tramite catetere venoso. La misura cautelare è stata disposta solo per il caso di Deanna Mambelli. Le indagini continuano.

Sono sei gli omicidi di anziani contestati dalla Procura di Forlì a Luca Spada, l'autista di ambulanze arrestato sabato con l'accusa di aver causato la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, alla quale, secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025.

Lo ha annunciato il Procuratore della Repubblica di Forlì, Enrico Cieri, nel corso di una conferenza stampa, specificando che a Spada vengono imputati complessivamente gli omicidi di sei persone anziane. Per l'omicidio di Deanna Mambelli, l'85enne al centro della misura cautelare, i pubblici ministeri ipotizzano anche la premeditazione, un'aggravante che, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari, Ilaria Rosati, non ha ritenuto di sussistere. La Gip ha infatti disposto la misura cautelare soltanto in relazione al caso specifico della Mambelli. Cinque le aggravanti contestate dalla Procura di Forlì a carico di Spada. Il procuratore Cieri ha precisato che la decisione di contestare l'omicidio di altri cinque anziani è stata presa sulla base di una serie di indizi significativi, pur non essendo stati ritenuti sufficienti dal giudice per l'emissione di una misura cautelare per questi casi specifici. "Sugli altri cinque omicidi, il Gip non ha ravvisato una gravità indiziaria sufficiente. Abbiamo presentato al giudice elementi probatori che evidenziavano una condotta seriale. Le modalità dei decessi sono simili a quelle della signora Mambelli. Sebbene la causa della morte non sia stata precisamente definita, poiché, per il personale sanitario, si trattava di un peggioramento improvviso, inatteso e non prevedibile. È stata rilevata inoltre una frequenza statistica che evidenzia una ricorrenza anomala di questi eventi”, ha dichiarato Cieri. Le indagini continuano per fare luce completa su questa drammatica vicenda. L'attenzione si concentra ora sulla valutazione degli elementi raccolti e sull'eventuale acquisizione di nuove prove, al fine di chiarire definitivamente le circostanze dei decessi e di accertare eventuali responsabilità. L'arresto di Spada ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei pazienti e sulla affidabilità del personale sanitario. Le autorità competenti stanno collaborando attivamente per garantire la massima trasparenza e per assicurare che la giustizia venga fatta. Sono state avviate indagini più approfondite sui precedenti lavorativi di Spada e sui suoi rapporti con le vittime. L'obiettivo primario è quello di ricostruire accuratamente l'intera sequenza degli eventi e di stabilire inequivocabilmente le responsabilità. I familiari delle vittime sono stati informati e assistiti, e alle loro legittime richieste di verità e giustizia verrà data priorità. L'inchiesta rappresenta un momento cruciale per la comunità, che attende con ansia i risultati delle indagini e l'esito del processo. La Procura di Forlì si impegna a fornire informazioni tempestive e complete, nel rispetto della legge e della privacy delle persone coinvolte. L'intera vicenda evidenzia la necessità di rafforzare i controlli e le procedure di sicurezza nel settore sanitario, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie in futuro





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