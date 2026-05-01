Formula 1®: il Gran Premio Crypto.com di Miami 2026 torna in pista con NOW

Dopo una pausa, la Formula 1® riprende con il Gran Premio Crypto.com di Miami 2026, visibile su NOW. Scopri tutte le informazioni su date, orari, modifiche regolamentari e come seguire l'evento in streaming.

La Formula 1 ® torna in pista con il Gran Premio Crypto.com di Miami, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo. Dopo una pausa, la stagione riprende con uno degli eventi più attesi, il GP di Miami, che dal 2022 ha conquistato il pubblico per il suo fascino e la sua importanza nel campionato.

Il Miami International Autodrome è diventato un palcoscenico fondamentale, dove si mescolano glamour e competizione. Questa edizione vede una lotta serrata al vertice, con Andrea Kimi Antonelli che guida la classifica e sfida George Russell in casa Mercedes.

Tuttavia, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton potrebbero ribaltare le previsioni, grazie a significativi aggiornamenti tecnici che potrebbero avvicinare le Rosse alle Frecce d’Argento. Inoltre, il weekend di Miami è particolarmente ricco, con la Sprint Race del sabato che precede la gara principale di domenica, aggiungendo un ulteriore livello di imprevedibilità. Il Gran Premio Crypto.com di Miami 2026 è visibile su NOW, che offre una copertura completa dell’evento.

Il weekend inizia venerdì con le prove libere e la qualifica per la Sprint Race, seguite sabato dalla Sprint Race stessa e dalla qualifica per la gara di domenica. Questo GP è anche importante per le modifiche regolamentari introdotte dalla FIA. Nelle qualifiche, i piloti potranno ricaricare la batteria fino a 7 megajoule, permettendo una guida più costante e riducendo il superclip a 2-4 secondi per giro.

Inoltre, la potenza di picco è stata aumentata a 350kW, rispetto ai precedenti 250kW, una modifica che vale anche per la gara. Per questo motivo, le prove libere sono state estese da 60 a 90 minuti. Per seguire il GP di Miami 2026 e l’intero campionato di F1® in esclusiva streaming, è necessario acquistare il PASS SPORT di NOW.

Questo abbonamento permette di accedere a tutti i contenuti on demand di Sky Sport, inclusi approfondimenti e analisi del team di Sky Sport F1. NOW è disponibile in streaming su vari dispositivi, tra cui TV moderne, tablet e smartphone, attraverso l’app dedicata. Il PASS SPORT costa 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con un vincolo di permanenza, e poi passa a 29,99 euro al mese dal 13° mese, con rinnovo automatico.

È anche possibile abbonarsi a 29,99 euro al mese con rinnovo mensile e possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Oltre alla F1®, il PASS SPORT offre una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, le finali Playoff di Serie BKT, la Premier League e il meglio della Bundesliga, la Ligue 1, la MotoGP, il tennis con Wimbledon in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027, i tornei ATP e WTA, i Playoff NBA, i Playoff di Eurolega e LBA, il volley, il rugby, il golf, l’atletica e molti altri sport.

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