Amani El Nasif, dalla Siria all'Italia: la vittoria di una ragazza sfuggita al matrimonio combinato

Amani El Nasif, oggi madre di una adolescente italiana, racconta la sua storia di inganno e violenza subita in Siria a sedici anni, quando la madre volle forzarla a sposare un cugino. Attivista e autrice, incontra gli studenti per discutere delle pressioni sulle giovani donne e del valore della libertà e dell'istruzione.