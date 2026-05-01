Foro Italico: Panatta e Bertolucci raccontano il mito

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ripercorrono la storia del Foro Italico, tra ricordi, aneddoti e speranze per il futuro del tennis italiano.

Il mito del Foro Italico rivive attraverso i ricordi di chi ne ha scritto la storia sulla terra rossa, a due passi dal Tevere, sotto i pini di Roma .

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, due figure emblematiche del tennis italiano, ripercorrono aneddoti e sensazioni legate a un luogo magico per gli amanti di questo sport. Il Foro Italico, con la sua scenografia unica fatta di marmi bianchi, erba e terra rossa, rappresenta un'epopea sportiva senza tempo. Il trionfo di Panatta nel 1976, a mezzo secolo di distanza, rimane un ricordo indelebile, non solo per lui ma per l'intero pubblico romano, che si sentiva parte di quella vittoria.

Panatta ricorda la gioia della gente, che sembrava più felice di lui. Un pubblico esigente, testimone di una finale memorabile contro Guillermo Vilas, con l'intervista a bordo campo di Gianni Minà. Bertolucci, a sua volta, evoca la semifinale persa nel 1973 contro Nastase, un momento significativo della sua carriera romana. Il Foro Italico è stato per entrambi una seconda casa, teatro di tornei indimenticabili e di appassionanti sfide di Coppa Davis.

Entrambi concordano sull'unicità di questo luogo, dalle statue di marmo al tunnel che celebra i vincitori, fino al Bar del Tennis, un tempo luogo di incontro e di socializzazione. Il tennis di un tempo era più umano, più epico, con i campioni capaci di interagire con il pubblico e di condividere momenti di vita quotidiana. Oggi, i giocatori vivono in una sorta di campana di vetro, lontani dalla spontaneità del passato.

L'intelligenza artificiale, attraverso i suggerimenti di Stefano Meloccaro, introduce figure leggendarie come Nadal, il gladiatore moderno che ha conquistato Roma per dieci volte, e Borg, il cui precoce ritiro ha lasciato un vuoto nel tennis mondiale. Si guarda al futuro con interesse, sperando che Sinner e Alcaraz possano scrivere nuove pagine di storia. Tra le donne, Gabriela Sabatini rimane un'icona per i tifosi romani.

Panatta e Bertolucci, in un confronto intimo e ricco di aneddoti, ripercorrono le epoche del tennis, tra partite leggendarie e risultati inaspettati. La vittoria di Corrado Borroni contro Kafelnikov nel 1995 e quella di Filippo Volandri contro Federer nel 2007 sono solo alcuni esempi di sorprese che hanno animato il Foro Italico.

L'attesa per il torneo imminente è carica di speranza, con Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi pronti a dare battaglia, cercando di emulare l'impresa di Panatta e di riportare la vittoria a casa a cinquant'anni di distanza. Non mancano, tuttavia, le insidie rappresentate da avversari esperti e giovani promesse in rampa di lancio





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