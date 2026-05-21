Forte terremoto di magnitudo 4.4 colpisce Napoli e i Campi Flegrei al mattino presto

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area di Napoli e dei Campi Flegrei alle prime luci dell'alba, causando danni a edifici e infrastrutture. Le autorità hanno sospeso le attività scolastiche per verifiche di sicurezza.

Una scossa di terremoto di notevole intensità ha colpito la zona di Napoli e dei Campi Flegrei nella mattinata di oggi, destando migliaia di persone dal sonno.

La scossa, registrata alle 5:51, ha raggiunto una magnitudo di 4.4 secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con epicentro localizzato nei Campi Flegrei a una profondità di soli 3 chilometri. Questa intensità rappresenta uno dei terremoti più forti registrati da quando il fenomeno del bradisismo ha ripreso a manifestarsi nell'area.

L'evento ha interessato principalmente il capoluogo campano e i comuni vicini della zona flegrea e occidentale, generando una situazione di allerta tra la popolazione che si è svegliata improvvisamente dal tremito della terra. Secondo le informazioni disponibili, il terremoto di questa mattina ricorda per intensità e durata quello verificatosi il 30 giugno dello scorso anno, quando fu registrata una magnitudo di 4.6, che rimane la più elevata da quando il bradisismo è tornato a manifestarsi nella regione.

I Campi Flegrei, area vulcanica situata nei pressi di Napoli, continuano a essere oggetto di monitoraggio costante da parte degli esperti e delle autorità competenti. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti tra la popolazione colpita dalla scossa, tuttavia si registrano alcuni danni nelle infrastrutture locali. A Bacoli, una frazione della provincia napoletana, è crollato l'arco del belvedere di Baia, punto di interesse storico e turistico della zona, e sono stati registrati ulteriori danni in via Castello.

Questi danni rappresentano una testimonianza concreta della forza del sisma che ha colpito la regione. Le autorità locali hanno prontamente attivato i protocolli di sicurezza e soccorso per gestire la situazione. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha comunicato ai cittadini tramite i social network che a partire dalle 5:50 è in corso uno sciame sismico, attualmente sottoposto a monitoraggio coordinato con la Protezione Civile e l'Osservatorio Vesuviano.

Ha inoltre annunciato l'attivazione del Centro Operativo Comunale e l'allerta di tutti i tecnici disponibili per effettuare verifiche sul territorio e sulle infrastrutture pubbliche. Il sindaco ha precisato che è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per i prossimi giorni, misura necessaria per consentire i dovuti controlli di sicurezza sugli edifici scolastici prima di riprendere le lezioni. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di segnalare eventuali danni contattando la Protezione Civile e la Polizia Municipale.

Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato tramite i canali ufficiali del Comune la chiusura delle scuole nel territorio amministrato, seguendo una linea di massima cautela nei confronti della popolazione. I social media sono stati invasi da testimonianze di cittadini che hanno descritto la propria esperienza durante il terremoto, condividendo dettagli delle conseguenze della scossa.

Molti hanno riferito di aver visto lampadari oscillare violentemente nelle loro abitazioni, mentre altri hanno raccontato di essere stati letteralmente gettati giù dal letto dalla forza del movimento tellurico. Queste testimonianze dirette rispecchiano l'intensità e il carattere improvviso dell'evento sismico, che ha sorpreso centinaia di migliaia di persone nella loro fase di sonno. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità competenti, che mantengono elevata l'attenzione su eventuali ulteriori scosse e forniscono aggiornamenti costanti alla popolazione.

Gli esperti dell'Osservatorio Vesuviano rimangono in assetto massimo di allerta per tracciare l'evoluzione dello sciame sismico e fornire indicazioni ai cittadini sulle misure di sicurezza da adottare





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