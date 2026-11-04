Forum delle Eccellenze 2026: Consulenza al centro per le imprese italiane

Il Forum delle Eccellenze torna il 9 novembre 2026 a Roma. Un evento strategico che mette la consulenza professionale al centro del dibattito economico.

Il 9 novembre 2026, presso SpazioNovecento situato in Piazza Guglielmo Marconi 26/B nel quartiere Eur di Roma, si terrà la terza edizione del Forum delle Eccolenze. L'evento è promosso da Invictus Spa e vede la collaborazione di Studio Saperessere Srl, con TeamSystem Spa che ricopre il ruolo di partner tecnologico ufficiale.

Inversione del paradigma nella consulenza

La filosofia guida del forum nasce da un concetto semplice ma radicale: invertire l'ordine tradizionale delle discussioni economiche. Prima viene l'ascolto diretto delle imprese, successivamente si analizza il sistema Paese. Questo approccio mira a rimettere la consulenza professionale al centro del dibattito pubblico, trasformando l'evento da semplice esposizione a vero studio operativo aperto ai partecipanti.

Also read Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 novembre 2026: Crisi Simona e Valter

Cinque desk tematici per il check-up

La partecipazione all'iniziativa è gratuita, ma i posti riservati ai Check-up Imprese sono limitati. Cinque desk tematici offrono la disponibilità di professionisti e advisor per un primo inquadramento strategico e operativo. I settori affrontati includono finanza d'impresa e nuovi strumenti di accesso al credito, compliance con la riforma del Modello 231, trasparenza retributiva e sostenibilità, internazionalizzazione tramite Ice, Simest e Assocamerestero, oltre alla formazione finanziata.

Tavole rotonde su competitività e crescita

Il confronto pubblico diventa centrale attraverso cinque tavole rotonde dedicate ai temi che oggi definiscono la competitività. Si discuterà di come finanziare la crescita senza appesantire le aziende, trasformare la compliance da costo a leva competitiva e gestire gli assetti organizzativi alla luce della trasparenza retributiva europea. Tra i protagonisti confermati figurano Nicola Cavalluzzo, Enzo De Fusco, Mario Palazzi e Francesco Marcolini, insieme ai vertici di Banca Bcc Roma, Agenzia Ice, Simest e Assocamerestero.

Advertisement

Strumenti operativi per il sistema produttivo

Filippo Invitti, Presidente di Invictus Spa, sottolinea che l'alleanza tra imprese, professioni e istituzioni produce valore solo se genera strumenti utilizzabili immediatamente. Il Forum non intende essere un evento celebrativo, ma un'infrastruttura di servizio concreta per il sistema produttivo italiano, mirando a far uscire i partecipanti con problemi inquadrati e soluzioni possibili.

Formazione strategica e risorse aziendali

Marco Coinu, ceo di Studio Saperessere, evidenzia che le imprese dispongono di risorse enormi spesso sottoutilizzate. La formazione finanziata, se impiegata con strategia, rappresenta l'ingrediente fondamentale che lega crescita aziendale, sviluppo delle competenze e managerializzazione, chiudendo il cerchio dell'efficienza operativa.