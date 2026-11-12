Forum delle Eccellenze a Roma: terza edizione su innovazione e lavoro

Alla terza edizione del Forum delle Eccellenze di Roma, promosso da Invictus Spa, professionisti, istituzioni e imprenditori si sono confrontati su crescita e competitività delle imprese.

La terza edizione del Forum delle Eccellenze si è svolta a Roma, nella location di Spazio Novecento. L'iniziativa è promossa dall'ecosistema professionale di Invictus Spa, in collaborazione con Studio Saperessere Srl, con TeamSystem nel ruolo di partner tecnologico. L'evento ha riunito esponenti del mondo professionale, istituzionale, accademico e imprenditoriale.

L'obiettivo dichiarato dell'incontro è mettere a sistema competenze, esperienze e visioni per sostenere il futuro del Paese, con al centro innovazione, lavoro e struttura delle imprese. Il forum si inserisce nel percorso di confronto avviato dagli organizzatori con i diversi attori dell'economia.

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Il Forum delle Eccellenze e il ruolo di Invictus Spa

Il Forum delle Eccellenze è un appuntamento promosso da Invictus Spa e giunto alla sua terza edizione. Il format riunisce professionisti, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e imprenditori in un unico luogo di dialogo.

Secondo quanto riportato, l'iniziativa nasce per creare una rete tra competenze diverse. Il valore di un ecosistema professionale, è stato sottolineato, non dipende solo dalle competenze espresse, ma dalla capacità di metterle in relazione e trasformarle in opportunità concrete per le imprese.

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Check-up Imprese: specialisti e imprenditori a confronto

Nell'ambito del forum si è svolta l'iniziativa Check-up Imprese, un momento di incontro diretto tra specialisti e imprenditori. Il confronto ha riguardato le sfide del contesto economico attuale.

L'obiettivo del Check-up Imprese è individuare le misure e gli strumenti più adeguati per rafforzare la solidità delle aziende e le loro prospettive di crescita. Gli interventi si sono concentrati su soluzioni pratiche, calibrate sulla situazione di ciascuna impresa.

Le posizioni di Filippo Invitti e Marco Coinu

Filippo Invitti, presidente di Invictus Spa, ha affermato che questa terza edizione ha confermato la convinzione alla base del progetto: fare squadra è la chiave per costruire il futuro e ottenere risultati concreti. Invitti ha inoltre indicato la creazione di un luogo di incontro tra professionalità, istituzioni e mondo imprenditoriale come finalità del forum.

Marco Coinu, Ceo di Studio Saperessere, ha indicato nel fattore umano la sfida principale per le organizzazioni. Secondo Coinu, in un mercato sempre più pervaso dalle soluzioni digitali e dagli agenti artificiali, le aziende devono strutturarsi per accrescere la propria competitività attraverso nuove competenze distintive di individui e gruppi.

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Coinu ha sostenuto che la formazione rappresenta la chiave di successo in questo processo di cambiamento, che inciderà sulla vita delle persone e sull'intero sistema produttivo nei prossimi anni.

Collaborazione tra istituzioni, banche e professionisti

Durante i lavori è emersa la necessità di una collaborazione più stretta tra istituzioni, sistema bancario e professionisti. Per sostenere concretamente la crescita delle imprese, il sistema economico deve muoversi in modo coordinato.

Le istituzioni sono chiamate a mettere a disposizione strumenti e risorse a sostegno del tessuto produttivo. Il sistema bancario deve rafforzare e accompagnare l'azione pubblica con adeguati strumenti finanziari, mentre i professionisti svolgono un ruolo di raccordo tra imprese, istituzioni e mondo del credito.

Il fonte indica che da questa collaborazione, fondata su competenze e obiettivi condivisi, può nascere un sistema di supporto efficace, capace di trasformare le opportunità in progetti concreti. Le fonti disponibili non indicano date o scadenze successive per ulteriori iniziative legate al forum.