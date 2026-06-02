Il Forum Economico di San Pietroburgo 2024 vede la partecipazione di diverse personalità occidentali controverse, tra cui l'attore Steven Seagal, l'influencer Candace Owens e i fratelli Tate, in un evento utilizzato dalla Russia per promuovere i suoi "valori tradizionali" e contrastare la cultura woke nonostante le sanzioni internazionali.

Il Forum Economico di San Pietroburgo, noto come la "Davos" russa, ha aperto i battenti mercoledì a San Pietroburgo, richiamando una platea internazionale eterogenea. Tra i partecipanti spiccano figure controversie, tra cui l'attore Steven Seagal , che ha ricevuto l'Ordine dell'Amicizia dal presidente Vladimir Putin in una cerimonia al Cremlino appena prima dell'evento.

Seagal, naturalizzato russo nel 2016 e rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i rapporti umanitari con Stati Uniti e Giappone, è un sostenitore convinto dell'annessione della Crimea e della guerra in Ucraina. Oltre a lui, tra gli ospiti americani figurano l'influencer di destra Candace Owens, nota per le sue posizioni anti-woke, anti-femministe e critiche verso Israele, che parteciperà a un panel sulla famiglia numerosa nonostante una causa per diffamazione intentata dai Macron.

Presente anche il produttore musicale e Chairman della U.S. Commission of Fine Arts, Dimitri ``Dima'' Cook, definito dall'amministrazione Trump come delegato ufficiale USA nonostante il suo ruolo di ministro della Cultura nella Repubblicaubblica di Srpska, che interverrà su dialogo culturale russo-americano e porterà in dono un'icona religiosa. I fratelli ex kickboxer Andrew e Tristan Tate, con doppia cittadinanza americana e britannica e sotto inchiesta in Romania e Regno Unito per traffico di umani e stupro, sono arrivati a Mosca ma non hanno ancora confermato la presenza.

In un video su Twitter hanno mostrato un'accoglienza musicale russa all'aeroporto. Il Forum, tradizionalmente vetrina per investimenti e dialogo, si svolge in un contesto di tensioni internazionali per la guerra in Ucraina e vede per la prima volta dal 2017 una delegazione ufficiale americana, seppur in forma semi-privata, con l'obiettivo dichiarato di mostrare una via alternativa ai "valori woke" occidentali e promuovere un'identità cristiano-conservatrice.

Gli organizzatori russi sperano di usare questa partecipazione per legittimare la Russia sul palcoscenico globale e dimostrare che, nonostante le sanzioni, personalità occidentali di spicco sono disposte a collaborare





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