Il forum economico di San Pietroburgo (SPIEF) si tiene in un contesto di tensione internazionale dopo un attacco su Kiev. Nonostante l'isolamento occidentale, la Russia ospita figure conservatrici statunitensi e un miliardario tedesco. L'economia russa fatica a crescere e il Cremlino deve scegliere tra spese militari e ripresa economica.

Il presidente russo Vladimir Putin tiene un discorso plenario durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo ( SPIEF ) a San Pietroburgo, Russia , 20 giugno 2025.

L'evento, giunto alla sua quinta edizione dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel 2022, si svolge in un contesto di forte tensione internazionale e di stagnazione economica. Poco prima dell'apertura, Kiev è stata colpita da un attacco con droni e missili russi, giustificato dal Cremlino come ritorsione per un presunto attacco a un dormitorio nel territorio controllato di Luhansk. Il forum, tradizionalmente vetrina per gli investimenti in Russia, è stato emarginato dall'Occidente a seguito del conflitto.

Tuttavia, questa edizione vede la partecipazione di figure controversiali legate alla destra statunitense, tra cui l'influencer Candace Owens e Rodney Mims Cook Jr., funzionario del governo Trump. Anche il miliardario tedesco del retail Thomas Bruch, proprietario di Hyperglobus, è presente in un panel sugli investimenti tedeschi, anche se la sua holding ha specificato di aver disinvestito completamente dal mercato russo.

L'obiettivo dichiarato del forum è un "dialogo pragmatico per un futuro stabile", ma i colloqui avvengono in un clima di forte controllo e scrutinio geopolitico. L'economia russa, dopo un decennio di crescita rapida sotto Putin, ha rallentato vistosamente. Dopo l'annessione della Crimea del 2014, il PIL è cresciuto solo modestamente, rimanendo una frazione della potenza economica combinata della NATO. Nel 2025, la crescita è prevista allo 0,4%, con rischi di recessione.

L'ex vicepresidente della Banca centrale russa Oleg Vyugin ha spiegato che Mosca deve scegliere tra ridurre i finanziamenti per le operazioni militari in Ucraina, per liberare risorse e ridurre i tassi di interesse, o continuare la campagna, con ulteriori incrementi fiscali e un ulteriore scivolamento economico. Il forum riunisce anche oligarchi russi e presunti ex agenti dell'intelligence in讨论i che spaziano dall'OPEC+ all'uso dell'IA nelle guerre informative.

Owens ha giustificato la sua presenza anche con il desiderio personale di visitare le chiese ortodosse della città. L'evento è considerato un tentativo del Cremlino di mostrare una parvenza di normalità e apertura nonostante l'isolamento diplomatico e le sfide economiche interne





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Putin SPIEF Ucraina Candace Owens Sanzioni Economia Russa Investimenti Thomas Bruch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diabete: al convegno di San Marino, psicologi e medici puntano su crescita, sport e nuovi farmaciIl convegno 'Il diabete incontra una persona' a San Marino ha riunito esperti per discutere di diabete giovanile, nuove terapie, alimentazione e attività fisica. Lo psicologo Riccardo Venturini invita a vedere la diagnosi come un'opportunità di crescita.

Read more »

Il futuro economico della Russia al centro del Forum di San Pietroburgo tra partecipazioni inusuali e scenari di recessioneIl quinto SPIEF dall'invasione dell'Ucraina si tiene in un momento di stagnazione economica per la Russia, con una crescita prevista sotto l'1% e un dibattito interno sul ridimensionamento della spesa militare. L'evento, snobbato dall'Occidente, vede la presenza di influenzatori conservatori statunitensi e miliardari europei, mentre Putin cerca di rilanciare il dialogo pragmatico in un contesto di sanzioni e confronto con la NATO.

Read more »

Cremlino, 'delegazione ufficiale Usa al forum di S. Pietroburgo dopo diversi anni'Per la prima volta dopo almeno otto anni, una delegazione ufficiale statunitense sarà presente al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in programma da domani al 6 giugno. (ANSA)

Read more »

Forum Economico di San Pietroburgo: presenti Seagal, Owens e i Tate tra le polemicheIl Forum Economico di San Pietroburgo 2024 vede la partecipazione di diverse personalità occidentali controverse, tra cui l'attore Steven Seagal, l'influencer Candace Owens e i fratelli Tate, in un evento utilizzato dalla Russia per promuovere i suoi "valori tradizionali" e contrastare la cultura woke nonostante le sanzioni internazionali.

Read more »