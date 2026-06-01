Forza Italia accoglie il nuovo capo ufficio stampa: Marco Ventura lascia Mediaset per gestire le uscite dei parlamentari sui media

La nomina di Marco Ventura come nuovo capo ufficio stampa di Forza Italia ha suscitato molte reazioni all'interno del partito. La richiesta è arrivata direttamente da Marina Berlusconi, con la regia di Gianni Letta e il benestare di Antonio Tajani. Ventura, che lascia Mediaset per gestire le uscite dei parlamentari sui media, soprattutto in tv, è stato accolto con tutti gli onori dal partito. Tuttavia, molti nel partito leggono la sua nomina come l'ennesimo aggiustamento voluto da Arcore. Ventura, oltre ad essere autore tv, è anche ghostwriter, portavoce, saggista e romanziere. La sua esperienza nel mondo dell'informazione e nella storia politica del partito è stata sottolineata dal vicepremier Tajani. Tuttavia, la sua nomina ha depotenzato la macchina tajanea, già colpita dagli spostamenti di Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. La richiesta da Milano è nota: cambiare i volti da mandare sul piccolo schermo. In pole, i più vicini alla famiglia: Deborah Bergamini, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo. Ma anche Matilde Siracusano, sottosegretaria e compagna di Roberto Occhiuto, lanciatissimo presidente della Calabria. Idem per malpancisti e Arcore. E la deputata Cristina Rossello, vicinissima a Marina, sempre più spesso ospite di HuffPost, crede nel valore del confronto tra diverse opinioni.

La nomina di Marco Ventura come nuovo capo ufficio stampa di Forza Italia ha suscitato molte reazioni all'interno del partito. La richiesta è arrivata direttamente da Marina Berlusconi , con la regia di Gianni Letta e il benestare di Antonio Tajani .

Ventura, che lascia Mediaset per gestire le uscite dei parlamentari sui media, soprattutto in tv, è stato accolto con tutti gli onori dal partito. Tuttavia, molti nel partito leggono la sua nomina come l'ennesimo aggiustamento voluto da Arcore. Ventura, oltre ad essere autore tv, è anche ghostwriter, portavoce, saggista e romanziere. La sua esperienza nel mondo dell'informazione e nella storia politica del partito è stata sottolineata dal vicepremier Tajani.

Tuttavia, la sua nomina ha depotenzato la macchina tajanea, già colpita dagli spostamenti di Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. La richiesta da Milano è nota: cambiare i volti da mandare sul piccolo schermo. In pole, i più vicini alla famiglia: Deborah Bergamini, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo. Ma anche Matilde Siracusano, sottosegretaria e compagna di Roberto Occhiuto, lanciatissimo presidente della Calabria.

Idem per malpancisti e Arcore. E la deputata Cristina Rossello, vicinissima a Marina, sempre più spesso ospite di HuffPost, crede nel valore del confronto tra diverse opinioni





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