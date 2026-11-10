Forza Italia Campania deflagra: Silvestro passa alla Lega e Martusciello sotto accusa

La crisi di Forza Italia in Campania si approfondisce con l'addio del senatore Franco Silvestro alla Lega. Fulvio Martusciello coordina un partito in frantumi mentre Francesca Pascale annuncia il suo abbandono.

Il quadro politico di Forza Italia nella regione Campania è entrato in una fase di destabilizzazione acuta, segnata da una serie di defezioni che mettono a rischio la tenuta dell'organizzazione locale. Il deputato Pino Bicchielli ha descritto la situazione definendo il partito come entità che "deflagra", un'immagine che riflette la frammentazione interna e la perdita di consenso tra le file azzurre. Questa ondata di partenze non riguarda solo figure minori, ma coinvolge senatori e parlamentari eletti con ticket specifici, creando un vuoto di potere che potrebbe alterare gli equilibri regionali.

Silvestro abbandona per la Lega di Salvini

Il punto di svolta più recente è rappresentato dall'abbandono del senatore Franco Silvestro, che ha deciso di lasciare Forza Italia per unirsi al gruppo della Lega guidato da Matteo Salvini. La decisione di Silvestro, eletto in passato con il sostegno diretto di Fulvio Martusciello durante l'ultimo congresso regionale, è stata comunicata poco dopo il suo incontro ufficiale con il vicepremier Salvini. Questo passaggio è stato formalizzato nel corso di un incontro dedicato, sancendo di fatto la rottura definitiva con la formazione berlusconiana. La mossa apre la strada a possibili ulteriori adesioni da parte di consiglieri regionali e amministratori locali campani che potrebbero seguire l'esempio del senatore.

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Le accuse di Martusciello e la difesa strategica

Fulvio Martusciello, rieletto coordinatore campano a settembre, ha cercato di mantenere la calma davanti alle critiche, affermando di aver appreso la notizia attraverso le agenzie stampa. Il leader locale ha difeso la propria linea politica sottolineando che Forza Italia in Campania mantiene un consenso stabile dell'11%, dato confermato dai recenti sondaggi. Martusciello ha ammesso che, nonostante i risultati elettorali, "a fine legislatura prevalgono pulsioni interne e personali" sui programmi istituzionali. Tuttavia, la sua posizione è resa fragile dal contesto circostante, dove la legittimità delle sue scelte viene messa in discussione da ex alleati politici.

Il caso Silvestro e le tensioni legali

La vicenda personale di Franco Silvestro aggiunge complessità alla crisi politica. Il senatore era stato accusato di aver commesso una violenza sessuale al Senato da una donna di 52 anni, una vicenda giudiziaria su cui la procura di Roma ha richiesto l'archiviazione. Nonostante l'assenza di condanne definitive, l'ombra di queste accuse ha accelerato il suo allontanamento dal partito. Molti osservatori politici leggono il passaggio di Silvestro alla Lega non solo come una scelta ideologica, ma come una vendetta politica di Matteo Salvini, vittima a sua volta del tradimento di Simonetta Matone, passata precedentemente ai berlusconiani.

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Pascale e Bicchielli: la guerra interna aperta

La frattura all'interno di Forza Italia Campana è diventata pubblica e violenta grazie alle dichiarazioni di Francesca Pascale e Pino Bicchielli. Pascale, attivista storica ed ex compagna di Silvio Berlusconi, ha dichiarato pubblicamente che anche lei finirà per candidarsi con un altro partito, criticando aspramente il "clima tossico" che permea l'organizzazione. Ha definito la maggioranza regionale tenuta insieme "con lo scotch", sottolineando l'ironia del fatto che Silvestro avesse reso possibile l'elezione di Martusciello, per poi vederne il crollo. Pascale ha lanciato un appello diretto ad Antonio Tajani, accusandolo di avallare la morte del partito in regione.

Raffaele De Rosa e la linea Sud Chiama Nord

Non è solo la Lega a beneficiare delle defezioni. Raffaele De Rosa, parlamentare eletto inizialmente con i 5 Stelle e successivamente passato a Forza Italia, ha annunciato il suo interesse per la formazione "Sud Chiama Nord" guidata da Cateno De Luca. Questo movimento rappresenta una terza via politica che sta attirando membri del centrodestra insoddisfatti dalla gestione attuale. De Rosa è uno dei principali contestatori della linea di Martusciello durante il congresso, dimostrando che le divisioni interne erano già visibili prima delle dimissioni recenti. Il suo passo verso De Luca segnala una diversificazione dell'elettorato leale al centrodestra.

Il commissariamento richiesto da Bicchielli

La situazione è così critica che il deputato Pino Bicchielli, passato in Noi Moderati nel 2025, ha chiesto le immediate dimissioni di Fulvio Martusciello o, in alternativa, il commissariamento di Forza Italia in Campania. Bicchielli ha definito questa necessità politica ormai inevitabile, ribadendo la sua dura opposizione alla "forzatura" congressuale avvenuta sotto la guida di Martusciello. La sua posizione è rafforzata dal fatto che potrebbe anch'egli lasciare il partito, contribuendo ulteriormente allo svuotamento delle strutture regionali. La richiesta di un intervento esterno da Roma sembra essere l'unica soluzione proposta per evitare il collasso totale dell'organizzazione.

Altre defezioni e il percorso di Annarita Patriarca

Oltre a Silvestro e Pascale, altre figure chiave stanno cambiando schieramento. Annarita Patriarca, deputata azzurra, è data per certa nel suo passaggio al Misto per poi approdare a Fratelli d'Italia. Questo percorso è stato seguito due settimane fa da Fabrizio Sala, ex berlusconiano rimasto in attesa di una chiamata da Giorgia Meloni. Questi movimenti indicano una migrazione sistematica verso Fratelli d'Italia, il partito di governo nazionale, che sta assorbendo il malcontento interno a Forza Italia. L'erosione continua mette a serio rischio la rappresentanza elettorale del partito di Tajani nelle prossime consultazioni.