Politici di Forza Italia e Fratelli d’Italia condannano le minacce a Francesco Boezi e Tommaso Cerno da Askatasuna, sostenendo la libertà di stampa e la democrazia.

a seguito di un’inchiesta, condotta dal primo, nella quale è stata raccontata l’inchiesta da anni ha acceso un faro su uno dei più controversi gruppi del nostro Paese.

‘È una assoluta vergogna che Askatasuna cerchi di intimidire giornalisti liberi come Francesco Boezi e il direttore Cerno. Sono totalmente solidale con loro e mi auguro che prima o poi questa gente che ha seminato violenza, occupato edifici pubblici, ha dato prove ripetute di assoluta indegnità la smetta di molestare l’Italia e gli italiani. Askatasuna rappresenta una vergogna per la nazione.

E dovrebbero i magistrati sanzionare questi comportamenti e queste minacce in modo adeguato invece di tollerare ancora la prepotenza e le violenze di questi signori’, ha dichiarato il senatore di Forza Italiaha manifestato ‘piena solidarietà a Francesco Boezi e Tommaso Cerno, vittime di un tic autoritario che riaffiora ogni qualvolta il pensiero libero non si allinea al coro del politicamente corretto o agli interessi di certa parte’. È inaccettabile, ha aggiunto, ‘assistere a una libertà di stampa difesa con fervore solo a fasi alterne.

Il pluralismo non è un menu alla carta da cui scegliere quali voci tutelare e quali silenziare attraverso il fango o l’ostracismo’. Chi oggi prova a colpire testate e giornalisti, sottolinea Montaruli, ‘che hanno la sola colpa di raccontare la realtà senza filtri ideologici, sta colpendo al cuore le basi della nostra democrazia. Non colpisce quindi che tutto questo avvenga per mano di chi appartiene o difende alla galassia di Askatasuna.

Ancora una volta trasuda la loro paura della diffusione di notizie nei loro confronti ma la verità non si ferma con la violenza né tantomeno sventolando una querela pretestuosa’





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