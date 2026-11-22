Forza Italia tenta di bloccare i libri digitali scolastici a metà prezzo. Il decreto legge 170 avanza al Senato mentre il governo prepara la fiducia.

Forza Italia sta vivendo una situazione parlamentare inedita e paradossale, dove il tentativo di ostacolare una specifica disposizione legislativa ha prodotto l'effetto opposto di accelerarne l'approvazione. La battaglia riguarda l'obbligo per gli editori di fornire i libri scolastici in versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all'edizione cartacea. Questa dinamica sta portando l'introduzione dei testi digitali a una fase critica che potrebbe trasformare rapidamente una semplice norma tecnica in legge statale.

Origini del disegno di legge di bilancio

Il 28 ottobre, il Consiglio dei ministri ha licenziato il disegno di legge di bilancio, un provvedimento fondamentale che deve ottenere l'approvazione definitiva in Parlamento entro il 31 dicembre. In caso contrario, il Paese sarebbe entrato in esercizio provvisorio, una condizione che interromperebbe la normale gestione finanziaria e amministrativa dello Stato. In questa fase iniziale, nessuno dei membri del governo si è opposto alla norma, mantenendo un silenzio assenso che ha facilitato la presentazione del testo alla Camera dei deputati.

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La questione dei libri di testo digitali non era affatto nuova nel contesto della maggioranza di governo. Tuttavia, il 4 novembre, una svolta significativa è avvenuta quando Giorgio Mule', vicepresidente di Forza Italia alla Camera, ha letto in Aula una lettera ufficiale. Tale documento, scritto dal presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori, dichiarava che l'articolo 105 del disegno di legge era estraneo all'oggetto proprio della legge di bilancio, aprendo la strada a una modificazione strutturale del provvedimento.

Stralcio e spostamento verso il Senato

In seguito a queste considerazioni tecniche, l'articolo 105 è stato stralciato dal disegno di legge principale e trasformato in un atto autonomo, identificato come Atto Camera 3174-quater. Questa mossa tattica sembrava aver bloccato la norma sui libri digitali, permettendo a Forza Italia di segnare un primo punto politico senza scontri diretti. Tuttavia, la reazione di Palazzo Chigi è stata negativa e la Lega ha modificato il proprio relatore per la legge di bilancio, evidenziando come la fiducia tra i partiti della maggioranza fosse iniziata a incrinarsi.

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La narrazione ha avuto un colpo di scena due settimane dopo, il 18 novembre, quando il contenuto dell'articolo 105 è apparso al Senato in forma di emendamento. La senatrice di Fratelli d'Italia, Carmela Bucalo, ha presentato questa integrazione al decreto legge n. 170 del 30 settembre 2026. Questo decreto contiene anche misure controverse riguardanti gli studenti stranieri e il divieto di partecipare alle lezioni con il volto coperto, richiedendo una conversione in legge entro il 29 novembre.

Dibattito in commissione e in aula senatoria

In Commissione Bilancio al Senato, Forza Italia ha inizialmente richiesto e ottenuto l'accantonamento dell'emendamento proposto dalla senatrice Bucalo. La mattina del 19 novembre, i rappresentanti del partito hanno votato contro la norma insieme a quelli delle opposizioni. Nonostante questo sforzo, l'emendamento è passato in Aula al Senato con un parere sfavorevole della Commissione Bilancio, ma è stato comunque approvato grazie alla mobilitazione di massa della destra, mentre la presenza della sinistra risultava quasi nulla.

Questa vittoria parlamentare ha cambiato radicalmente gli equilibri della situazione. La norma che Forza Italia aveva cercato di rimuovere si trova ora in fase di esame alla Camera dei deputati a partire dal martedì 24. Il tempo stringe, poiché il decreto legge deve essere approvato entro il 29 novembre. In questo contesto, le possibilità di introdurre modifiche sostanziali o di richiedere una terza lettura al Senato sono estremamente limitate, come dimostrato dalla scarsità di precedenti storici in questa legislatura.

Impatto immediato sulla maggioranza di governo

È ora aperta una trattativa complessa con Fratelli d'Italia, un processo che molti osservatori ritengono sarebbe dovuto iniziare prima per evitare queste derive. Il successo di questa negoziazione dipenderà anche dall'atteggiamento delle opposizioni e dalle mosse del Presidente del Senato, che ha già espresso disapprovazione minacciando di convocare la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Questa minaccia, descritta come un tentativo di sabotare gli accordi, aggiunge un ulteriore strato di incertezza alla procedura.

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Le domande cruciali riguardano ora la posizione di Forza Italia: voterà contro il decreto legge se la trattativa fallirà? Se il governo deciderà di mettere la fiducia, il partito ingerirà la norma o causerà la caduta dell'esecutivo? La storia dimostra che intraprendere una battaglia senza la determinazione di portarla alle estreme conseguenze è spesso inutile. Forza Italia ha sottostimato la propria inferiorità numerica e politica al Senato.

Riflessioni strategiche e interessi politici

La critica principale mossa ai vertici di Forza Italia riguarda la mancanza di consapevolezza strategica. Se l'articolo 105 non fosse stato stralciato alla Camera, il partito avrebbe potuto utilizzarlo come leva negoziale nella complessa trattativa interna sulla legge di bilancio. Invece, si è trovato costretto in uno scontro diretto che ha rivelato una vulnerabilità significativa rispetto alla disciplina di partito di Fratelli d'Italia e della Lega.

Un ultimo aspetto rilevante concerne l'immagine pubblica del partito. La mossa è stata interpretata da molti critici come un'azione volta principalmente a tutelare gli interessi della famiglia Berlusconi, piuttosto che perseguire un interesse generale per la scuola o gli studenti. Questa percezione potrebbe avere implicazioni durature sulla credibilità politica di Forza Italia nel breve e lungo termine, indipendentemente dall'esito finale della norma sui libri digitali.