Forze armate e potere civile: il modello repubblicano spiegato da Mondini

Dalla fine della monarchia alla Repubblica, le forze armate sono diventate esecutrici di ordini subordinate al potere civile, secondo la ricostruzione di Mondini.

Nella ricostruzione dello storico Mondini, le forze armate della Repubblica italiana nascono con un compito preciso: incarnare il nuovo spirito democratico del Paese. A richiamare questo principio è Umberto Terracini, che descrive una Repubblica dotata di un esercito legato ai valori della nuova democrazia, mentre i protagonisti militari del passato vengono ricordati, nel racconto, quasi sempre con toni negativi.

Il punto di svolta, secondo la ricostruzione, è la fine della monarchia, che ha cambiato l'assetto dei cosiddetti professionisti delle armi. Con la caduta del vecchio referente politico, i militari non potevano più muoversi come centri di potere autonomi e il loro ruolo doveva essere ridefinito in modo radicale.

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Come cambia il ruolo dei militari dopo la monarchia

Il cambiamento principale, spiega Terracini nel passaggio citato, riguarda la natura stessa della funzione militare. Gli ufficiali dovevano diventare consiglieri dei responsabili politici e non attori in proprio, suggeritori di opzioni strategiche e non decisori autonomi.

In questo schema il militare deve eseguire gli ordini prima ancora che comandare, restando per quanto possibile lontano dai riflettori. Il vincolo più importante è escludere ogni tentazione di potere personale, un principio che definisce la cornice istituzionale della nuova forza armata.

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Il nuovo esercito, secondo la lettura proposta, non farà più politica in proprio e non sfiderà più il primato del potere civile. È questa la garanzia che la Repubblica intende consegnare alle proprie istituzioni, dopo una stagione in cui la linea di confine tra militari e potere politico era rimasta fragile.

Le trame golpiste e il processo ai due giornalisti

Mondini affronta nel dettaglio la stagione delle trame golpiste, partendo dalla requisitoria del pubblico ministero. Il magistrato, assassinato pochi anni dopo dai terroristi neofascisti, chiedeva l'assoluzione dei due giornalisti coinvolti e apriva la strada a un'inchiesta su altre responsabilità.

Al centro del racconto c'è il cosiddetto complotto al Quirinale, che nel titolo della ricostruzione viene attribuito a Segni e De Lorenzo, accusati di preparare un colpo di Stato. Il libro collega questa vicenda alle pressioni interne al governo e alle tensioni che attraversavano le istituzioni in quel periodo.

La ricostruzione mostra quanto la distanza tra progetto costituzionale e pratiche reali fosse ampia. Per questo la vicenda viene letta come un passaggio decisivo nella definizione del rapporto tra forze armate e autorità democratiche.

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Il generale del presente tra Europa e innovazione

Nell'analisi di Mondini, il generale che ha contribuito di più all'ultima fase di questa trasformazione è un protagonista che ha dovuto misurarsi con le spinte interne al governo e con la minaccia russa ai confini dell'Unione europea. La sua linea è riassunta in una frase: la Difesa europea è la missione per l'oggi, non un invito a sognare ma a operare.

Dal suo modello, e da quello di un vice di Graziano, oggi al vertice dell'Esercito, Mondini ricava la figura del generale contemporaneo. Si tratta di un militare che è insieme comunicatore e spesso innovatore, ma che resta sempre fedele al canone repubblicano fissato ottant'anni fa.

Il contrasto con il passato è netto: quando essere un buon soldato significava non credere più alla politica come scelta autonoma, oggi la fedeltà alle istituzioni diventa la condizione stessa dell'innovazione. Il libro, in questo senso, presenta la trasformazione delle forze armate come un percorso ancora in corso, più che come un traguardo chiuso.