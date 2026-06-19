Forze dell'ordine e militari uniti in piazza: dignità e contratto al centro della protesta

Mobilitazione storica dei sindacati di polizia e forze armate: chiedono un contratto dignitoso e riforma delle pensioni, denunciando la perdita del potere d'acquisto e il mancato riconoscimento del loro ruolo.

Oggi in tutta Italia, le prefetture sono state il palcoscenico di una mobilitazione straordinaria che ha visto per la prima volta insieme i principali sindacati delle forze dell'ordine e delle forze armate.

A Roma, la protesta si è concentrata davanti a Palazzo Chigi, ma in ogni capoluogo di regione si sono tenuti presidi e cortei. L'evento ha rappresentato un momento storico: il Silp Cgil per la Polizia di Stato, il Siam per l'Aeronautica Militare e l'Lrm per l'Esercito Italiano hanno marciato fianco a fianco, superando le tradizionali divisioni istituzionali.

Non si trattava di una semplice protesta sindacale, ma di un grido di allarme lanciato da donne e uomini che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza del Paese. La misura è colma, hanno detto i rappresentanti sindacali, e la dignità non è negoziabile. Il messaggio è chiaro: non si può più tollerare che chi indossa una divisa venga trattato come un costo da tagliare, anziché come un investimento fondamentale per la collettività.

Il nodo centrale della protesta è il rinnovo contrattuale, considerato offensivo dai lavoratori. Mentre l'inflazione reale ha eroso il potere d'acquisto del 10%, con una perdita media di 300 euro al mese in busta paga, la proposta governativa è stata definita poco più di una mancia. I sindacati denunciano un divario incolmabile tra la retorica sulla specificità del comparto sicurezza, utilizzata in occasione di cerimonie ufficiali e talk show, e la realtà dei fatti.

I tagli lineari e la mancanza di risorse adeguate stanno mettendo in ginocchio le forze di polizia e le forze armate, che chiedono non solo un aumento salariale congruo, ma anche il riconoscimento del lavoro svolto in condizioni sempre più difficili. A questo si aggiunge la questione delle pensioni: il sistema contributivo puro rischia di condannare a una vecchiaia di stenti chi ha servito lo Stato per decenni.

La previdenza complementare è in ritardo cronico e le risorse dedicate sono insufficienti, creando una vera e propria bomba sociale per il futuro. L'unità mostrata oggi è il dato politico più rilevante. Poliziotti, carabinieri, militari dell'esercito e dell'aeronautica hanno capito che solo insieme possono far sentire la propria voce. Se il governo continua a ignorare le loro richieste, il rischio è di minare le fondamenta stesse della sicurezza nazionale.

La protesta non è contro qualcuno, ma per la dignità di chi ogni giorno protegge il Paese. I sindacati hanno annunciato che questa è solo la prima tappa di una mobilitazione che continuerà fino a quando non saranno accolte le richieste. Il governo farebbe bene ad ascoltare, non per fare un favore ai lavoratori in divisa, ma per il bene dell'intera collettività.

Un Paese che umilia chi lo protegge è un Paese che indebolisce le proprie difese, e oggi, da Nord a Sud, lo abbiamo gridato forte e chiaro





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