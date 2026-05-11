Forze dell'Ordine in azione su estorsione, omicidi e tentati omicidi: arresti, sequestri e misure cautelari per mafiosi

Tre arresti, due tentati omicidi e moltissime misure cautelari sono state eseguite dall'alba nell'ambito di un'operazione coordinata tra la Direzione distrettuale antimafia di Bari, la Procura della Repubblica di Foggia, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'operazione mirava alla cattura mafiosi ritenuti scelti per servizi criminali e tentativi di omicidio a profitto della mafia e per agevolare il potere della mafia foggiana e le sue centinaia di membri.

Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, a cura della mafia e per agevolare la mafia foggiana e i suoi gruppi sono state eseguite in mattinata da uomini della squadra mobile nell'ambito di un'operazione coordinata tra la Direzione distrettuale antimafia di Bari, la Procura della Repubblica di Foggia, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei carabinieri di Foggia, la Squadra Mobile di Foggia e la Sisco di Bari hanno contribuito all'esecuzione delle misure cautelari a carico di due esponenti di spicco della mafia garganica per servizi pensati per due duplici omicidi in cui si sono volatilizzati Nicola Ferrelli e Antonio Petrella a Apricena il 20 giugno del 2017. In una circostanza diversa, i carabinieri di Foggia e gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il presunto autore deisequestrando beni e beni mobili in materia diomicidio di Stefano Bruno e tenta di assassinio a gandaidipremium Saverio e Pasquale Bruno, stati a Foggia il29 aprile.

Le Forze dell'Ordine hanno intrapreso inoltre una vasta attività di perquisizioni e controlli del territorio





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arresti Operazione Antimafia Squadra Mobile Mafia Garganica Estorsione Omicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giornata dell'Europa, Mattarella: 'Ue protagonista di un ordine internazionale equo' I popoli europei costituiscono una comunità e, per queste ragioni, celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.

Read more »

Schlein incontra Obama e Carney, ricostruire ordine internazionale a partire dall'Ue'È un'occasione molto importante qui a Toronto, è la seconda volta che partecipo al Global progress action summit, l'anno scorso a Londra. (ANSA)

Read more »

Schlein incontra Obama e Carney: 'Ricostruire l'ordine internazionale a partire dall'Ue''Qualcuno cerca di sostituire il diritto internazionale con le legge del più forte e del più ricco' (ANSA)

Read more »

Roma, botte a caso in strada, ferita una madre col figlio. E l’aggressore è già liberoAll’ennesima violenza, le attenzioni delle forze dell’ordine sono tutte su di lui....

Read more »