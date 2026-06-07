Forze di sicurezza liberano 360 ostaggi da un nascondiglio di Boko Haram in Nigeria

Le forze di sicurezza nigeriane hanno liberato 360 uomini, donne e bambini da un nascondiglio in montagna dove erano tenuti prigionieri dai rapitori nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese. L'operazione di salvataggio è stata condotta da una task force congiunta che include forze speciali e ha costretto i combattenti di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS) ad abbandonare le loro posizioni.

Le forze di sicurezza nigeriane hanno liberato 360 uomini, donne e bambini da un nascondiglio in montagna dove erano tenuti prigionieri dai rapitori nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese, al termine di un'operazione condotta dall'intelligence.

Il governo della nazione dell'Africa occidentale ha lottato per anni per affrontare l'insicurezza, che va dai conflitti tra pastori e agricoltori in tutto il centro del Paese alle bande di rapitori, ai militanti islamisti e alle milizie di difesa delle comunità che operano negli Stati settentrionali. I rapiti erano tenuti in ostaggio da un gruppo noto come Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS) nelle profondità delle montagne di Mandara, nella parte meridionale dello Stato.

JAS è il nome ufficiale in arabo della principale fazione di Boko Haram. L'operazione di salvataggio è stata condotta da una task force congiunta che include forze speciali, che hanno costretto i combattenti di JAS ad abbandonare le loro posizioni. Due bambini che erano in prigionia sono morti a causa della stanchezza e dell'impatto dell'ambiente duro in cui erano tenuti gli ostaggi.

La diffusione dei rapimenti e la presenza sempre più massiccia di gruppi armati in tutta la Nigeria - il paese più popoloso dell'Africa - saranno probabilmente questioni chiave in vista delle elezioni presidenziali di gennaio. Le forze di sicurezza nigeriane hanno riportato un successo importante nella lotta contro le attività di Boko Haram, anche se la presenza dei gruppi armati è sempre più diffusa e la sicurezza rimane un'ansia per il governo della nazione.

L'operazione di salvataggio è stata condotta in collaborazione con gli Stati Uniti e altri partner internazionali, che hanno fornito assistenza e supporto alle forze di sicurezza nigeriane





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