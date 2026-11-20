Le forze di sicurezza irachene dispiegheranno una missione a Jurf al-Sakhar per sciogliere Kataib Hezbollah, gruppo armato accusato di contrabbando petrolifero. L'operazione segue un accordo politico per ridurre le tensioni regionali con l'Iran.

Le forze di sicurezza irachene si stanno preparando per un importante schieramento nella città di Jurf al-Sakhar, una delle roccaforti storiche del gruppo armato Kataib Hezbollah. Questa mossa strategica, confermata da funzionari della sicurezza durante una conferenza stampa il 20 novembre 2026, rappresenta un passo decisivo nell'implementazione di un recente accordo di compromesso. L'obiettivo primario di questa operazione è quello di allentare le crescenti tensioni politiche e sociali con Kataib Hezbollah, identificato come la milizia alleata più potente dell'Iran all'interno del territorio iracheno.

Le condizioni dell'accordo di compromesso

L'accordo raggiunto prevede che i membri di Kataib Hezbollah si ritirino dalle posizioni di controllo attuali per stabilirsi in altre parti del paese. Questa ritirata strategica è considerata la chiave di volta per permettere alle forze di polizia e sicurezza irachene di entrare ufficialmente nella zona. La decisione mira a ristabilire il monopolio statale della forza armata senza innescare un conflitto aperto, gestendo delicatamente il rapporto con l'influenza regionale iraniana attraverso la diplomazia e la pressione militare coordinata.

Also read Sanzioni USA a Ta'awanu e figlie di Hezbollah: Bessent ferma la rete iraniana

Il ruolo del primo ministro Ali al-Zaidi

Il primo ministro Ali al-Zaidi ha ordinato alle forze di sicurezza di prepararsi a intervenire contro Kataib Hezbollah, definendo questa decisione come la sua mossa più rischiosa fino ad ora. Questa operazione simbolizza uno sforzo audace per riaffermare la sovranità dello Stato iracheno contro i poteri parallelali esercitati dalle fazioni armate. L'intervento diretto del governo centrale segna un cambiamento di paradigma nella gestione della sicurezza interna, spostando l'iniziativa dalle mani dei gruppi miliziani a quelle delle istituzioni statali.

Le accuse formulate dai funzionari governativi hanno fornito la giustificazione legale e politica necessaria per questa avanzata. Si sostiene che il gruppo armato stesse gestendo una vasta rete di contrabbando petrolifero, una struttura criminale organizzata che ha sottratto allo Stato petrolio di proprietà pubblica. L'entità di queste perdite è stata quantificata in centinaia di milioni di dollari, un valore economico enorme che ha eroso le entrate fondamentali del paese e ha finanziato le attività paramilitari in modo autonomo rispetto al controllo governativo.

Advertisement

L'impatto economico del contrabbando petrolifero

La denuncia della rete di contrabbando ha portato alla luce la gravità della crisi delle risorse nazionali. Il petrolio rubato non era solo una perdita finanziaria diretta, ma rappresentava una minaccia alla stabilità economica dell'Iraq. La sottrazione di centinaia di milioni di dollari di petrolio ha privo lo Stato di fondi cruciali per lo sviluppo delle infrastrutture e per i servizi pubblici. La rimozione di questa rete illegale è vista come un passo necessario per la guarigione economica del paese.

Le operazioni di sicurezza che si stanno dispiegando ora a Jurf al-Sakhar, nella provincia di Babil, mirano a smantellare completamente questa infrastruttura criminale. La presenza di agenti della polizia irachena in questa zona periferica segna la fine del periodo di impunità per i responsabili dello smercio illegale. L'obiettivo è quello di far sì che ogni goccia di petrolio estratto entri nel sistema fiscale ufficiale, aumentando le entrate statali e riducendo il potere economico delle milizie.

Le implicazioni per la stabilità regionale

Questa operazione a Jurf al-Sakhar avrà ripercussioni significative sul panorama politico regionale, dato il legame storico di Kataib Hezbollah con Teheran. L'iracheno Ali al-Zaidi si trova ora a dover bilanciare la necessità di restaurare la legalità statale con il rischio di deteriorare ulteriormente i rapporti diplomatici con l'Iran. L'uscita dei membri della milizia verso altre parti del paese dovrebbe servire da meccanismo di contenimento, evitando una escalation militare diretta che potrebbe destabilizzare l'intera regione.