Forze israeliane conquistano il castello di Beaufort in Libano, avanzata più profonda dal 2000

L'esercito israeliano ha preso possesso della storica fortezza medievale di Beaufort nel Sud Libano, superando il fiume Litani in un'operazione segreta annunciata solo dopo il successo. La mossa, che combina significati militari e simbolici, segna un'escalation nel conflitto con Hezbollah e solleva preoccupazioni internazionali.

L'esercito israeliano ha conquistato il castello di Beaufort , storica fortezza medievale nel sud del Libano e punto strategico che domina il territorio circostante fino al nord di Israele .

Sulla rocca sono state issate la bandiera israeliana e quella della Brigata Golani, al termine di un'operazione mantenuta segreta fino al suo completamento e annunciata solo dopo la presa del sito. La conquista del Beaufort rappresenta la più profonda avanzata delle forze israeliane in territorio Libanese dal 2000, anno in cui Israele si ritirò dopo quasi due decenni di presenza militare nel Sud Libano.

Il castello si trova oltre il fiume Litani, che dopo il cessate il fuoco era diventato il limite di fatto della zona controllata dall'esercito israeliano. Negli ultimi giorni le truppe hanno ripreso le operazioni di terra e si sono spinte sempre più a nord, superando quella linea e ampliando la propria presenza sul territorio.

A dare l'annuncio è stato il ministro della Difesa Israel Katz, che su X ha dichiarato: "Quarantaquattro anni dopo la battaglia eroica sul Beaufort, e nel giorno della Memoria per i caduti della guerra di Shalom HaGalil e tra loro i soldati del Golani caduti nella battaglia per il Beaufort, i combattenti dell'Idf e in testa la Brigata Golani sono tornati sulla vetta del Beaufort e hanno issato nuovamente su di essa la bandiera di Israele e la bandiera del Golani".

Katz ha spiegato che, su indicazione del primo ministro Netanyahu e sua, l'Idf ha ampliato la manovra in Libano, ha attraversato il fiume Litani e ha conquistato la cresta del Beaufort, uno dei punti strategici più importanti per la difesa degli insediamenti della Galilea e per la salvaguardia della sicurezza delle forze israeliane. Il ministro ha aggiunto che il riserbo sull'operazione era stato mantenuto per impedire che informazioni raggiungessero il nemico. Il valore della conquista è sia militare sia simbolico.

Il castello, costruito dai Crociati nel XII secolo, sorge su un promontorio che offre una visuale privilegiata sul Sud Libano e sul Nord di Israele, rendendolo da secoli una posizione strategica per il controllo dell'area. Occupato dall'esercito israeliano nel 1982 durante l'invasione del Libano, fu trasformato in una base militare e mantenuto fino al ritiro del 2000.

Dopo il ritiro israeliano il sito era stato in parte restaurato e aperto al pubblico, ma negli ultimi giorni l'area è tornata al centro delle operazioni militari. L'Unesco, che nel 2024 aveva inserito il castello e altri 33 siti libanesi sotto protezione speciale, aveva espresso preoccupazione per i bombardamenti nelle vicinanze.

Secondo l'Idf, la zona di Beaufort e del vicino Wadi Saluki ospitava importanti infrastrutture di Hezbollah, realizzate con il sostegno iraniano e utilizzate per coordinare operazioni militari e attacchi contro Israele. L'esercito sostiene che dall'area siano stati lanciati nel tempo centinaia di razzi verso il territorio israeliano e contro le sue truppe dispiegate nel Sud Libano.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito l'occupazione del castello "una svolta" nella campagna contro Hezbollah, affermando in un videomessaggio: "Oggi siamo tornati a Beaufort in modo diverso. Siamo tornati uniti, determinati e più forti che mai". Ha aggiunto che "la cattura di Beaufort è un'immagine fortissima e un cambiamento radicale nella politica che stiamo conducendo. Abbiamo infranto la barriera della paura.

Stiamo prendendo l'iniziativa, operiamo su tutti i fronti, in Siria, a Gaza, in Libano". Netanyahu ha confermato di aver ordinato l'espansione delle operazioni militari oltre il Litani: "Ho dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano. Hanno attraversato il Litani e conquistato il Beaufort. Ora il mio ordine è di consolidare ed estendere la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah".

Il ministro Katz ha rivolto un messaggio diretto a Hezbollah: "Questo è un messaggio chiaro ai nostri nemici: chi minaccia i cittadini di Israele perderà i suoi beni strategici uno dopo l'altro". Ha ribadito che "la campagna non è ancora finita. L'Idf è forte, e noi tutti siamo determinati a schiacciare la forza di Hezbollah e a completare la missione: garantire la sicurezza ai residenti del Nord".

La notizia arriva mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, evidenziando la crescente tensione nella regione e le preoccupazioni internazionali per l'escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah, che rischia di allargarsi a uno scontro più ampio coinvolgendo potenze regionali e internazionali





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