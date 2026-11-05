Forze russe colpiscono hub logistici e infrastruttura ucraina

L'esercito russo afferma di aver colpito centri logistici a Kharkiv e una nave al largo di Odessa. Dettagli su danni a Nova Poshta e infrastrutture energetiche.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato giovedì, 5 novembre, di aver condotto con successo una serie di attacchi notturni contro obiettivi logistici e di trasporto in diverse regioni dell' Ucraina. L'esercito russo ha confermato che le operazioni hanno preso di mira infrastrutture critiche essenziali per il supporto militare e civile nel territorio ucraino.

Dettagli sugli attacchi a Kharkiv e infrastrutture

Nella regione di Kharkiv, le forze russe hanno dichiarato di aver colpito un centro logistico di Nova Poshta, un importante operatore di consegna pacchi. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, questa struttura non era utilizzata esclusivamente per scopi civili, ma era attiva anche per l'assemblaggio di droni da parte delle forze armate ucraine.

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Oltre al centro logistico, i bombardamenti hanno interessato anche le locomotive ferroviarie nella stessa area. Un altro obiettivo colpito è stato un edificio industriale situato presso la centrale termica n. 2. Questi attacchi mirano a disruptare la capacità ucraina di muovere merci e di mantenere operative le infrastrutture energetiche locali.

Attacco navale al largo della costa di Odessa

Longo una delle operazioni chiave annunciate dalle autorità militari russe riguarda un attacco effettuato in mare. Una nave da carico è stata presa di mira a una distanza di 52 chilometri a sud-ovest del porto di Odessa. Questo porto sul Mar Nero rappresenta un nodo cruciale per il commercio marittimo e le esportazioni ucraine verso i mercati internazionali.

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L'attacco navale sottolinea l'ampiezza geografica delle operazioni russe, che non si limitano alle linee del fronte terrestri ma includono anche le rotte marittime vitali per l'economia ucraina. La posizione specifica dell'obiettivo, a 52 km dalla costa, indica la portata dei mezzi utilizzati dall'aviazione o dalle forze navali russe per colpire obiettivi marittimi.

Verifica indipendente e impatto strategico

È importante notare che Reuters non è riuscita a verificare in modo indipendente le affermazioni provenienti dal campo di battaglia. Le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo rappresentano quindi la versione ufficiale moscovita degli eventi, ma non sono state confermate da fonti ucraine o osservatori internazionali indipendenti fino a questo momento.

Questi attacchi si inseriscono in un contesto più ampio di escalation militare. La distruzione di infrastrutture logistiche come quelle di Nova Poshta e le interferenze con il traffico marittimo al largo di Odessa hanno un impatto diretto sulla capacità logistica ucraina. Le forze ucraine dipendono fortemente da queste reti di trasporto per rifornire le truppe e mantenere l'economia in funzione durante il conflitto.

Prospettive future per la regione

L'impatto a lungo termine di questi attacchi dipenderà dalla rapidità con cui l'Ucraina riuscirà a riparare i danni alle infrastrutture. La centrale termica n. 2 e il nodo ferroviario di Kharkiv sono elementi vitali per la stabilità energetica e il trasporto regionale. Eventuali lunghi periodi di inattività potrebbero aggravare le difficoltà già presenti nella regione.

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La nave da carico attaccata al largo di Odessa potrebbe subire danni permanenti o perdere completamente il suo carico, con conseguenze economiche significative per gli operatori del settore marittimo. L'incertezza sulla sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Nero continua a influenzare i prezzi dei trasporti e la pianificazione logistica internazionale. La situazione rimane fluida e soggetta a ulteriori sviluppi nelle prossime ore e giorni.