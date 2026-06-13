Forze USA abbattono droni iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz

Le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni d'attacco iraniani a uso singolo diretti verso lo Stretto di Hormuz, in un episodio di tensione militare che si verifica mentre Washington e Teheran citano progressi nei colloqui di pace. La fonte, che ha parlato a condizione di rimanere anonima, ha affermato che i droni rappresentavano una minaccia per il traffico commerciale. Il presidente Donald Trump aveva ammonito l'Iran a non lanciare altri droni contro le navi che tentano di transitare nello Stretto, dicendo che Teheran 'farebbe meglio a darsi una regolata, e in fretta!'

Le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni d'attacco iraniani a uso singolo diretti verso lo Stretto di Hormuz, ha riferito venerdì a Reuters una fonte informata sulla questione.

L'episodio è avvenuto mentre Washington e Teheran citano progressi nei colloqui di pace. La fonte, che ha parlato a condizione di rimanere anonima, ha affermato che i droni rappresentavano una minaccia per il traffico commerciale. Il presidente Donald Trump aveva ammonito l'Iran a non lanciare altri droni contro le navi che tentano di transitare nello Stretto, dicendo che Teheran 'farebbe meglio a darsi una regolata, e in fretta!





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Droni Iraniani Stretto Di Hormuz Tensione Militare Colloqui Di Pace Traffico Commerciale Ammonimento Di Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo vicino, ma lo stretto di Hormuz resta in fiamme, mentre i qatarini provano a mediareDonald Trump ha detto lunedì che l'accordo era vicino, ma lo stretto di Hormuz resta in fiamme mentre gli americani attaccano le navi e i radar iraniani e Teheran risponde colpendo le basi Usa nel Golfo. Doha può giocare un ruolo decisivo nella mediazione, poiché è lì che sono depositati circa 6 miliardi dei fondi congelati che Teheran vorrebbe indietro appena sarà firmato un eventuale accordo.

Read more »

Trump ferma l’attacco all’Iran all’ultimo minuto: “Accordo vicino”Tensione altissima sullo Stretto di Hormuz: Trump stoppa il raid e punta alla firma

Read more »

Stretto di Hormuz, nucleare e fondi congelati: ecco cosa prevede l’intesa con l’IranAxios rivela alcuni dettagli dell’accordo annunciato da Trump. Mancherebbe però ancora il via libera da parte della Guida Suprema iraniana

Read more »

Trump annuncia l'apertura ufficiale dello stretto di Hormuz e critica il G7 e l'EuropaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena verrà firmato l'accordo con l'Iran. Trump ha criticato il G7 e l'Europa, definendoli irrilevanti e sostenendo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Trump ha anche accusato gli iraniani di diffondere 'fake news' sui termini dell'accordo e ha esortato gli iraniani a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. L'agenzia di stampa 'Fars', affiliata ai pasdaran, ha smentito le notizie sulla firma dell'accordo domenica a Ginevra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la regione sta pagando il prezzo dei bombardamenti sull'Iran e che il mondo sta assistendo agli sviluppi più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Hezbollah ha detto di avere fiducia nell'inclusione della questione del Libano in un accordo con gli Stati Uniti. L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato che l'attuale bozza di accordo con gli Stati Uniti è definita da 7 principi generali e che le capacità missilistiche dell'Iran non rientrerebbero nell'agenda dei negoziati.

Read more »