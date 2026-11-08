Fotografi italiani documentano erosione coste mediterranee

Sei fotografi italiani esplorano l'impatto dei cambiamenti climatici e dell'urbanizzazione sulle coste italiane, unendo arte e scienza per tutelare gli ecosistemi fragili.

Un gruppo di sei artisti professionisti ha unito le proprie capacità creative alla precisione della ricerca scientifica per analizzare e documentare le profonde trasformazioni che stanno avvenendo lungo i litorali italiani. Il progetto collettivo, coordinato dai curatori Stefania Rössl e Tommaso Parrillo, mira a rendere visibili i cambiamenti strutturali che minacciano gli equilibri naturali del Mediterraneo. L'iniziativa rappresenta una risposta concreta alla necessità di comprendere le cause dell'erosione costiera e di immaginare strategie di tutela sostenibili per il futuro.

Il mare, entità in continuo movimento, viene catturato in immagini statiche attraverso sei percorsi artistici distinti realizzati da Fabio Barile, Matteo de Mayda, Giorgio Di Noto, Amina Chouairi, Giulia Parlato e Massimo Sordi. Il lavoro è articolato in cinque progetti editoriali pubblicati da Le coste del Mediterraneo, una serie che evidenzia come questi ecosistemi siano fragili e minacciati da molteplici fattori antropici e ambientali. La collaborazione tra fotografia e scienza offre una prospettiva unica per interpretare la realtà fisica del territorio.

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Erosione e cambiamenti climatici nelle coste

I cinque libri pubblicati nell'ambito di questo progetto fotografico documentano l'impatto devastante dell'innalzamento del livello del mare e degli eventi meteorologici estremi sul paesaggio costiero italiano. L'urbanizzazione crescente e il turismo di massa stanno alterando radicalmente l'assetto territoriale, mettendo a rischio non solo la biodiversità locale ma anche le economie che dipendono da questi ambienti e il prezioso patrimonio culturale esistente. Stefania Rössl e Tommaso Parrillo spiegano che capire l'evoluzione nel tempo di questi fenomeni è indispensabile per sviluppare interventi di difesa efficaci.

Non si tratta semplicemente di fotografare ciò che accade lungo le coste, ma di comprendere attraverso quali strumenti osservare e interpretare le trasformazioni in atto con rigore scientifico. Ogni fotografo ha indagato un tratto specifico del litorale italiano utilizzando il proprio linguaggio visivo e concentrandosi su un aspetto preciso della crisi ambientale. Questa metodologia mira a tradurre fenomeni tecnici complessi in narrative accessibili a un pubblico più ampio, stimolando una maggiore consapevolezza pubblica.

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Giulia Parlato esperimenti laboratorio onde

Giulia Parlato ha sviluppato il suo approccio osservando il mare attraverso esperimenti condotti in laboratorio, dove il movimento delle onde viene riprodotto in scala per studiare l'interazione dell'acqua con la costa. La fotografa analizza il modo in cui il flusso idrico modifica la distribuzione dei sedimenti e plasmale forme del terreno costiero nel tempo. I risultati di queste indagini trasformano vasche, materiali e movimenti dell'acqua in immagini che, nella loro astrattezza, a volte ricordano dipinti di grande impatto emotivo.

In altre occasioni, gli scatti di Giulia Parlato realizzano rappresentazioni che rendono visibili processi di erosione e deposito che di norma sono comprensibili solo per gli addetti ai lavori. Attraverso queste immagini tecniche, la fotografa mostra gli strumenti attraverso cui la ricerca scientifica studia l'evoluzione delle coste, creando un ponte tra la pratica artistica e la necessità di monitorare i cambiamenti ambientali con precisione.

Amina Chouairi Venezia cassa colmata

Il lavoro di Amina Chouairi esplora il paesaggio poco conosciuto della laguna di Venezia, con un focus particolare sulle casse di colmata. Queste sono isole artificiali nate originariamente per sostenere lo sviluppo industriale di Porto Marghera, successivamente abbandonate e ora soggette a processi di decadimento naturale. Attraverso le sue immagini, l'artista indaga il cambiamento di questi territori nel corso di più di sessant'anni di storia industriale e ambientale.

L'indagine rivela un ambiente fragile e in continua evoluzione, segnato dall'erosione provocata dal costante traffico navale e dalla progressiva trasformazione dell'ecosistema lacustre. Ne emerge una visione inedita della laguna, lontana dall'immaginario turistico tradizionale di Venezia che attrae milioni di visitatori ogni anno. Il progetto invita a riflettere criticamente sul rapporto tra esseri umani e natura in un contesto di forte pressione antropica.

Giorgio Di Noto tecnologie osservazione erosione

Con il progetto di Giorgio Di Noto, l'attenzione si sposta nuovamente sui processi tecnici e sugli strumenti utilizzati dalla ricerca scientifica moderna per monitorare l'ambiente costiero. Il suo lavoro si concentra sulle tecnologie e sui sistemi di osservazione usati per studiare l'erosione costiera, interpretarne i meccanismi fisici e prevederne l'evoluzione futura. Questa abordagem tecnica offre una lente diversa per comprendere la dinamicità delle linee di costa italiane.

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La fotografia di Giorgio Di Noto illustra come gli strumenti scientifici permettano di catturare dati che altrimenti rimarrebbero invisibili all'occhio nudo. Questo approccio sottolinea l'importanza della tecnologia nel monitoraggio ambientale, fornendo elementi concreti per valutare la velocità con cui le coste stanno cambiando e per pianificare interventi di mitigazione adeguati.

Fabio Barile Lido Ostia degrado architetture

Fabio Barile introduce il paesaggio del Lido di Ostia, al centro della sua ricerca, attraverso la descrizione di una scena apparentemente immobile e surreale. L'immagine iniziale presenta una superficie marina quasi piatta, lievemente increspata, una spiaggia sabbiosa e un uomo, il signor Array, seduto con le spalle rivolte al mare. Questa composizione statica invita l'osservatore a guardare oltre l'apparenza e a concentrarsi sugli effetti del tempo sull'ambiente circostante.

Le sue immagini si concentrano sul progressivo deterioramento delle architetture balneari e sulla loro lenta trasformazione in sabbia, polvere e sedimento. Barile invita a osservare gli effetti del tempo sull'ambiente, evidenziando come le onde consumino gli scogli e la pioggia scavi la pietra nel corso degli anni. Il suo lavoro documenta la vulnerabilità delle strutture costruite dall'uomo di fronte alle forze naturali del mare.

Massimo Sordi Ortona falesie e astronomia

Il progetto di Massimo Sordi prende invece in esame le falesie di Ortona, in Abruzzo, usandole come punto di osservazione privilegiato del rapporto tra fenomeni astronomici e processi geologici terrestri. L'artista collega i movimenti dei corpi celesti e le loro interazioni gravitazionali ai processi che trasformano la superficie terrestre, come l'erosione marina. Questa prospettiva amplia la comprensione del paesaggio oltre i confini terrestri immediati.

Massimo Sordi esplora come il progressivo modellamento delle falesie sia influenzato da forze cosmiche e terrestri combinate. Le immagini di questi lavori non formano una narrazione unica e lineare, ma costruiscono un insieme di osservazioni che mettono in relazione luoghi diversi e modalità di conoscenza varie. Il progetto ha un intento chiaramente divulgativo: attraverso la fotografia cerca di tradurre fenomeni scientifici in immagini e racconti accessibili, stimolando una maggiore consapevolezza delle trasformazioni delle coste del paesaggio mediterraneo in un'ottica globale.