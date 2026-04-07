Frana a Petacciato: Chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli, disagi sulla costa adriatica

Una frana proveniente da Petacciato ha causato la chiusura dell'autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, aggravando i disagi sulla costa adriatica. Il maltempo e l'interruzione della statale 16 complicano ulteriormente la situazione. Anche la linea ferroviaria è interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

La situazione sulla costa adriatica si presenta critica a causa di una frana che ha causato la chiusura dell'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli , in entrambe le direzioni. L'evento, avvenuto all'altezza del chilometro 462, è stato causato da uno smottamento del terreno proveniente da Petacciato , probabilmente innescato dalle intense piogge della scorsa settimana.

I tecnici di Autostrade per l'Italia sono sul posto per valutare l'entità dei danni e definire le operazioni di ripristino. Le code hanno raggiunto i 3 km, causando notevoli disagi agli automobilisti in transito. La chiusura dell'autostrada, che rappresenta un'importante arteria di collegamento, sta creando problemi significativi per il traffico regionale e nazionale, obbligando gli automobilisti a percorsi alternativi e deviazioni. La situazione è aggravata dalla contemporanea interruzione della statale 16, che corre parallelamente all'autostrada, bloccata a nord di Petacciato a causa di un altro evento franoso avvenuto sul fiume Trigno giovedì 2 aprile. \Il disagio per i viaggiatori è notevole, con la necessità di percorrere strade secondarie e affrontare lunghe deviazioni. Per chi viaggia verso Bari, Autostrade consiglia di uscire a Vasto Sud, percorrere la statale 650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e poi per Termoli, dove è possibile rientrare in autostrada. Chi invece è diretto a nord, verso Pescara, deve uscire a Termoli, percorrere la Trignina, seguire le indicazioni per Vasto e rientrare in autostrada a Vasto Sud. Queste deviazioni comportano un notevole allungamento dei tempi di percorrenza e l'attraversamento di zone interne, rendendo il viaggio più lungo e difficoltoso. La chiusura di entrambe le principali vie di comunicazione sta di fatto dividendo la penisola, complicando ulteriormente gli spostamenti. Il maltempo persistente ha, quindi, un impatto considerevole sulla viabilità, paralizzando la dorsale adriatica e creando una situazione di emergenza. La situazione è resa ancora più critica dalla chiusura della linea ferroviaria adriatica tra Termoli e Montenero di Bisaccia, dove la circolazione è sospesa dalle 12:25, anch'essa a causa di eventi legati alle condizioni meteorologiche avverse. \La concomitanza di questi eventi, sia stradali che ferroviari, evidenzia la fragilità del territorio e la vulnerabilità delle infrastrutture di fronte a fenomeni meteorologici estremi. I tecnici di Rfi sono impegnati sul posto per valutare la situazione sulla tratta ferroviaria, mentre i lavori per il ripristino dell'autostrada richiederanno tempo e risorse. È fondamentale che le autorità competenti accelerino le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture per minimizzare i disagi e garantire la mobilità dei cittadini. La sicurezza stradale e ferroviaria è prioritaria, e la tempestività degli interventi è cruciale per ripristinare la normale circolazione e ridurre l'impatto economico e sociale di questi eventi. L'attenzione si concentra ora sulla valutazione dei danni, sulla pianificazione degli interventi e sulla comunicazione costante con la popolazione per informarla sugli sviluppi della situazione e fornire aggiornamenti sui percorsi alternativi. La situazione rimane in evoluzione, e si attendono ulteriori comunicazioni da parte delle autorità competenti





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