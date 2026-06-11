France Proposes Overhaul of EU Diplomacy, Boosting Kallas Role

French officials have suggested an overhaul of the EU's diplomatic service that could include boosting the role for foreign policy chief Kaja Kallas in a bid to improve the bloc's response to crises, an internal paper showed on Thursday.

La Francia propone un rinnovamento della diplomazia dell’Unione europea con un ruolo ‘rafforzato’ per Kallas, come risulta dal documento Questo documento è stato tradotto automaticamente da DeepL per consentirci di leggere il notiziario della Reuters in italiano.

Nessuna traduzione automatica è perfetta e non può sostituire i traduttori umani. BRUSSELS/PARIS, June 11 (Reuters) - Funzionari francesi hanno suggerito una revisione del servizio diplomatico dell’Unione europea che potrebbe includere il rafforzamento del ruolo del capo della politica estera Kaja Kallas in un tentativo di migliorare la risposta del blocco alle crisi, come risulta da un documento interno pubblicato giovedì.

Il documento riflette l’opinione di funzionari e diplomatici dell’Unione europea secondo cui il blocco è stato troppo lento e disarticolato nel tentativo di reagire alla guerra di Gaza e ad altre emergenze, tra le divisioni tra le istituzioni, i leader e i 27 governi membri. I diplomatici affermano che la sovrapposizione dei ruoli della Commissione europea, l’esecutivo di lunga data del blocco attualmente guidato da Ursula von der Leyen, e del Servizio di azione esterna dell’Unione europea, un organismo diplomatico istituito nel 2011 e guidato da Kallas, sono una fonte di disfunzioni.

Il documento presenta tre opzioni per un rinnovamento: porre tutta la politica estera dell’UE sotto la Commissione, spostare le funzioni del servizio diplomatico al Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i Paesi, e rafforzare il ruolo di Kallas come parte di un più ampio riassetto istituzionale. Secondo la terza opzione, la Kallas otterrebbe più potere all’interno della Commissione - diventando il suo ‘primo vicepresidente esecutivo’ e il capo dei commissari e dei dipartimenti responsabili di un’ampia gamma di politiche come le relazioni esterne, il commercio e lo sviluppo economico.

La Kallas ha risposto all’esistenza del documento - e alle sue idee - in un’email inviata ai suoi collaboratori giovedì, in cui ha affermato che la relazione tra il Servizio di azione esterna dell’Unione europea, la Commissione e i membri nazionali “è stata discussa fin dal momento in cui il Servizio è stato istituito” ma che lei ha gradito il dibattito fresco. Ha affermato che il sistema potrebbe funzionare meglio e con meno duplicazione a Bruxelles.

Tuttavia, ha aggiunto che i ruoli e le responsabilità delle istituzioni dell’Unione sono “definiti chiaramente” nei trattati che fondano il blocco e che questo quadro resta invariato. Ciò che conta di più è che la Commissione continui a rafforzare la sua capacità collettiva d’agire





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