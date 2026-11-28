Dopo due giorni di blocco a San Jose, la relatrice Onu ha lasciato il Costa Rica verso il Messico. La Farnesina chiarisce la vicenda del diniego d'ingresso.

La giurista italiana Francesca Albanese ha finalmente lasciato il territorio del Costa Rica, ponendo fine a una vicenda diplomatica iniziata il 26 novembre. A confermare la sua dipartita, avvenuta sabato 28 novembre, è stata la Direzione Generale per la Crisi e le Migrazioni del Ministero degli Affari Esteri italiano, nota come Farnesina.

Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ha viaggiato dall'aeroporto internazionale Juan Santamaria, situato nelle vicinanze della capitale San Jose, con destinazione finale Città del Messico. L'ambasciata italiana ha già contattato le autorità messicane per garantire l'ingresso fluido nel Paese, assicurando che non vi siano impedimenti legali per la delegata Onu.

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Diniego ingresso e accuse terroristiche

Il blocco si è verificato giovedì 26 novembre, quando Francesca Albanese è atterrata in Costa Rica per ritirare un dottorato honoris causa conferitole dall'università locale per il suo impegno nei diritti umani. Le autorità migratorie costaricensi hanno negato l'accesso al Paese, citando un'allerta internazionale per presunti legami con attività terroristiche e un potenziale rischio per la sicurezza nazionale.

La giurista ha respinto fermamente queste affermazioni durante la cerimonia di laurea, alla quale ha partecipato in videocollegamento direttamente dall'aeroporto. Ha dichiarato di essere profondamente indignata per la diffusione di false informazioni da parte del governo costaricano, ribadendo con forza che difendere i diritti umani non costituisce atto di terrorismo. L'evento ha avuto un'ampia risonanza mediatica, sottolineando la gravità dell'accusa infondata.

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Reazione diplomatica e assistenza consolare

Il Ministero degli Affari Esteri italiano si è attivato immediatamente per fornire assistenza consolare, inviando due funzionari presso lo scalo aeroportuale di San Jose. L'ambasciata ha sollecitato ripetutamente le autorità locali a consentire l'ingresso a Francesca Albanese, presentando anche un ricorso di habeas corpus a suo favore. Questa mossa giuridica ha portato la Corte Suprema costaricense, sezione costituzionale, a disporre il trasferimento della relatrice in un hotel vicino all'aeroporto.

Il Volker Turk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso profonda preoccupazione per la decisione delle autorità costaricensi, invitandole pubblicamente a riconsiderare il provvedimento. La pressione internazionale ha giocato un ruolo fondamentale nel superamento dell'ostracismo iniziale, portando alla risoluzione del blocco dopo circa due giorni di permanenza forzata.

Impatto reale e prospettive future

Francesca Albanese ha annunciato la sua uscita dall'aeroporto sui social media, ringraziando il popolo costaricano per il sostegno ricevuto e promettendo un futuro ritorno quando il Paese tornerà a essere libero. Ha sollevato la questione di un possibile collegamento tra il diniego d'ingresso e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel luglio 2025, precisando che tale circostanza dovrà essere ulteriormente accertata. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche che influenzano la mobilità degli esperti Onu, con implicazioni significative per la protezione degli attivisti dei diritti umani a livello globale. Il caso rimane un simbolo della lotta contro le restrizioni arbitrarie alla libertà di movimento dei difensori internazionali.